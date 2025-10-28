Parengti inžinerinių statinių nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Maštaičių, Narkūnų piliakalnis su priešpiliais, papiliu ir senovės uostu Šakių rajono sav., Kidulių sen., Maštaičių k., statybos projektiniai pasiūlymai.
Susipažinti su dokumentacija galima Šakių r. savivaldybės internetiniame puslapyje www.sakiai.lt (https://www.sakiai.lt/puslapiai/statyba-20180525070554)
Pasiūlymus dėl projekto rengimo galima teikti elektroniniu paštu – [email protected], tel. Nr. +370 345 66 100 arba paštu – Šakiai, Bažnyčios g. 4, Šakių rajono savivaldybė, LT-71115.
Informacija teikiama ir kreipimaisi raštu priimami iki 2025 m. spalio 29 d.
Projekto vadovė Justina Padvarskaitė-Venslovienė.
Viešas susirinkimas vyks 2025 m. spalio 29 d. 15:00 val. nuotoliniu būdu.
Prisijungimo nuoroda čia