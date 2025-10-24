Spalio 23 d. Šakių rajono savivaldybėje lankėsi viešnios iš Slovėnijos, Velenje muziejaus.
Svečius priėmė Šakių rajono savivaldybės meras Raimondas Januševičius. Susitikime, vykusiame mero kabinete, dalyvavo Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Aštrauskas, bei trys viešnios iš Velenje muziejaus – direktorė Tanja Verboten, parodos kuratorė Špela Regulj ir edukatorė Ona Čepaitytė-Gams.
Pokalbio metu prisiminta šio gražaus bendradarbiavimo pradžia, siekianti 2019 metus, kai Slovėnijos muziejininkai lankėsi Zanavykų muziejuje pagal „Erasmus+“ mobilumo programą. Vizito metu svečiai domėjosi Zanavykų krašto istorija, tradicijomis ir kultūra. Tuomet užsimezgė glaudus ryšys tarp Velenje muziejaus edukatorės Onos Čepaitytės-Gams ir Zanavykų muziejaus direktorės Rimos Vasaitienės.
Džiugu, kad ši pažintis išaugo į nuoširdžią draugystę ir konstruktyvų bendradarbiavimą. 2024 m. Zanavykų muziejaus komanda Slovėnijoje pristatė tarptautinę parodą „Iš nuotakos kraičio skrynios“, kuri buvo eksponuojama Velenje muziejuje. Parodoje pristatyti tekstilės dirbiniai iš Zanavykų muziejaus fondų – unikalūs audinių, siuvinėjimo ir tautinio kostiumo pavyzdžiai, atskleidžiantys Zanavykų krašto moterų kūrybiškumą, darbštumą ir estetikos pajautimą.
Velenje vykusio festivalio metu buvo organizuotos edukacinės veiklos, pristatytos lietuvių liaudies audimo ir siuvinėjimo tradicijos.
Susitikimo Šakiuose metu aptartos ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės, planuojant naujus bendrus projektus bei kultūrinius mainus.
Spalio 24 d., Zanavykų muziejuje vyks tarptautinės parodos „Į veseliją! Dvi kultūros – vienos jungtuvės“ atidarymas.
Kviečiame visus apsilankyti ir kartu pratęsti šį gražų tarptautinį kultūrinį dialogą!