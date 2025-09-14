Rugsėjo 11 dieną Šakių rajono savivaldybėje vyko rajono socialinių įstaigų vadovų pasitarimas. Susitikimo metu pasveikinta prie šio rato prisijungusi nauja Socialinių paslaugų centro vadovė Audronė Balčiūnienė.
Pasitarime dalyvavęs meras akcentavo racionalaus požiūrio svarbą – ragino įsivertinti poreikius ir galimybes, patikino, kad atsakingai planuojant lėšų pakaks visoms reikalingoms paslaugoms užtikrinti.
Susitikimo metu aptarti ir svarbūs plėtros darbai. Jau kitąmet planuojama pradėti socialinių būstų, apsaugotų būstų bei senjorų namų statybas. Diskutuota ir apie socialinių dirbtuvių veiklos plėtros galimybes.
Priminta apie laikino atokvėpio paslaugą, veikiančią Kukarskės globos namuose.
„Namai visiems“ komanda pasidalijo planais plėsti labdaros valgyklą bei stiprinti kitas veiklas. Aptarta pagalbos į namus bei šilto maisto į namus paslaugų plėtra.
Džiugi žinia – „Šaltinio“ ugdymo centro komanda sulaukė kvietimo vykti į Vokietiją, kur analogiška įstaiga pasidalins gerąja patirtimi.
Bendruomeninių šeimos namų vadovė Jūratė Arštikaitienė pristatė prevencines priemones, kurias įstaiga siūlo šeimoms, taip pat supažindino su dienos centrų veiklomis bei iššūkiais.
Taip pat akcentuota, kad globos įstaigos sulaukia užklausų net iš kitų savivaldybių dėl galimybės priimti daugiau žmonių – tai rodo didelį socialinių paslaugų poreikį ir paklausą.