Lapkričio 5 dieną Šakių rajono savivaldybėje vyko seniūnų susirinkimas, kuriame aptarti svarbiausi rajono gyvenimo klausimai ir būsimi darbai. Susitikimo pradžioje pasveikinta gimtadienį neseniai minėjusi Barzdų seniūnė Jurgita Didžiulienė.
Susirinkime kalbėta apie evakuacijos ir mobilizacijos planus bei pristatytas Šakių rajono savivaldybei laikinai paskirtas komendantas Raimundas Ardavičius, kuris rengs svarbių objektų apsaugos planus. Aptartas kontromobilumo priemonių naudojimas ir šaulių bei medžiotojų galimybės prisijungti prie komendatūrų veiklos.
Šakių viešosios bibliotekos vadovė Kristina Lebedžinskienė pasidalijo savo vizija – suburti keliaujančią bibliotekos komandą, kuri lankytųsi atokesnėse vietovėse ir suteiktų paslaugas žmonėms, negalintiems atvykti į biblioteką. Vadovė pabrėžė, kad ši iniciatyva būtų papildoma paslauga, nemažinant esamų veiklų.
Visuomenės sveikatos biuro savižudybių prevencijos specialistė Kristina Damijonaitienė pristatė savo veiklas, aptarė savižudybių statistiką ir teikiamą prevencinę pagalbą. Ji informavo, kad netrukus vyks mokymai socialinio darbo organizatoriams, skirti bazinėms savižudybių prevencijos žinioms – kaip atpažinti savižudybės riziką ir tinkamai reaguoti.
Susirinkimo metu priminta viešųjų pirkimų tvarka, pateikti rizikų vertinimai, kuriuos seniūnijos turi pateikti laiku. Diskutuota ir apie savivaldos darbuotojų metų vertinimo kriterijus, laukiama seniūnų nuomonių šiuo klausimu.
Ūkiniai klausimai aptarti su Ūkio ir investicijų skyriaus vedėju Martynu Remeikiu. Plokščių seniūnas Danas Bendoraitis informavo, kad Plokščių seniūnija persikelia į naujas patalpas – nuo šiol seniūnija įsikurs Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Plokščių skyriaus patalpose. Nors kraustymasis kelia šiek tiek sumaišties, kolegos jau laukia kvietimo į būsimų įkurtuvių šventę.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistė pakvietė visus prisijungti prie akcijos „16 dienų be smurto prieš moteris“, o Turto ir biudžeto skyriaus vedėja paragino seniūnus susidėlioti artimiausių darbų prioritetus ir, esant klausimams, drąsiai kreiptis pagalbos.
Aptarta ir socialinių išmokų situacija – priimtų prašymų kiekiai bei jų administravimo klausimai.
Susirinkimo pabaigoje savivaldybės direktorius paragino seniūnus įjungti gatvių apšvietimą, rengtis žiemai ir pasirūpinti druskos mišinių atsargomis, bendrauti su ūkininkais, kad šie prisidėtų prie kelių, kuriuos sugadina veždami derlių, tvarkymo.
Posėdžio pabaigoje Gelgaudiškio seniūnas pakvietė visus į eglės įžiebimo šventę Gelgaudiškyje, kuri vyks lapkričio 28 d.