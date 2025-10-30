Šakių rajono savivaldybės administracija organizavo seminarą, skirtą prekybos vaikais atpažinimo ir pagalbos teikimo temai. Renginio metu lektorius pateikė aktualią informaciją ir skatino dalyvius aktyviai įsitraukti į diskusijas.
Buvo aptarta žmogiškojo bendravimo svarba bei institucijų vaidmuo teikiant pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, ypač vaikams.
Šie mokymai – svarbus žingsnis siekiant užkirsti kelią prekybai vaikais ir suteikti veiksmingą pagalbą pažeidžiamiausiems visuomenės nariams.
Šaltinis: Šakių rajono savivaldybė