Praėjusią savaitę Šakių „Varpo“ mokykla minėjo garbingą 35 metų jubiliejų. Šventiniai renginiai tęsėsi visą savaitę – vyko prisiminimų vakaras, į kurį buvo pakviesti visi buvę ir esami mokyklos darbuotojai, eitynės po miestą bei kiti visą mokyklos bendruomenę subūrę renginiai.
Jubiliejinę savaitę vainikavo spalio 10 dieną vykęs iškilmingas koncertas, kurio vedėju tapo Paulius Ambrazevičius.
Koncerte pasirodė ir kiti buvę mokyklos mokiniai – Beata Šiuikaitė („Mėlyna“), Domantas Starkauskas („Abudu“), Vismantė Vasaitytė, Gytis Ambrazevičius, Aurelija Stasiulytė, Urtė Glikaitė.
Mokyklą gražios sukakties proga sveikino Šakių rajono savivaldybės meras, kuris bendruomenei įteikė ypatingą čekį, kurio vertė – Žemaitės g. atnaujinimas, kad kelias į mokyklą būtų lygus ir malonus. Šiltus sveikinimus taip pat perdavė Seimo narys Darius Jakavičius, Tėvų komiteto pirmininkė Lina Tarnauskienė ir kiti svečiai bei partneriai.
Šventės metu buvo išreikšta didelė pagarba ir padėka net 30 metų mokyklai vadovavusiam Vitui Daniliauskui, taip pat padėkota dabartiniam direktoriui Mindaugui Venckūnui, jau penkerius metus sėkmingai tęsiančiam šios mokyklos tradicijas bei siekius.
Dar kartą sveikiname Šakių „Varpo“ mokyklą su 35-uoju gimtadieniu!
Tegul ir toliau skamba varpas, kviečiantis į žinių, kūrybos ir bendrystės kelią.