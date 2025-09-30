Rugsėjo 25 d. Šakių viešojoje bibliotekoje lankėsi visiems gerai žinoma vaikų rašytoja Ignė Zarambaitė. Ar pamenate, kodėl?
Vos prieš mėnesį pasibaigusio vasaros skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ rezultatai atskleidė, kad tarp 10 aktyviausių bibliotekų, kuriose buvo perskaityta daugiausia knygų, pateko Šakių rajono savivaldybės Lukšių (3-ioji vieta Lietuvoje) ir Gelgaudiškio (6-oji vieta Lietuvoje) bibliotekos!
O ar žinote, kad džiaugsmas išauga juo dalinantis? Mes džiaugiamės pasiektais rezultatais ir ta proga į baigiamąjį vasaros skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ renginį pakvietėme rašytoją I. Zarambaitę! Tai mūsų dovana jums, mūsų mažieji skaitytojai!
Renginio metu buvo apdovanoti ir tarp burtų keliu renkamų „Vasara su knyga“ prizų laimėtojų patekę 2 mūsų bibliotekos skaitytojai. Mažąjį skaitytoją apdovanojo Vaikų literatūros skyriaus darbuotoja Gedimina Ramanauskienė, o suaugusįjį – Aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Eringienė. Valio!
Susitikimas su vaikų rašytoja I. Zarambaitė susirinkusiems (kurių buvo daugiau nei 80!) atnešė ne tik neišmatuojamo džiaugsmo, šypsenų veiduose, bet ir dovanų! Autorė vaikams surengė konkursą, kurio metu padovanojo net 5 savo knygas!
Susirinkusieji I. Zarambaitei nestokojo klausimų, naudojosi galimybe gauti rašytojos autografą bei susitikimo emocijas užfiksuoti laikui nepavaldžiose nuotraukose. Dėkojame autorei už susitikimą ir visiems, atėjusiems pasidžiaugti!
Tikimasi, kad naujose I. Zarambaitės knygose nuguls ir šio susitikimo herojų nuotrupos, kaip ir jos knygų veikėjai – tarsi atsitiktinai, bet reikšmingai pasibeldę į šios rašytojos gyvenimą. Iki kitų susitikimų bibliotekoje!