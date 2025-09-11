Tarptautinę raštingumo dieną 1966 m. paskelbė UNESCO JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, siekianti sukurti raštingą pasaulį visiems.
Minint tarptautinę raštingumo dieną, rugsėjo 8 d. Šakių viešoji biblioteka kraštiečius jau šeštąjį kartą kvietė rašyti Mažąjį diktantą.
Susirinkusius rašyti diktanto (daugiau nei 90 moksleivių ir suaugusiųjų) sveikino viešosios bibliotekos direktorė Kristina Lebedžinskienė. Ji džiaugėsi Vytauto Didžiojo universiteto Šakių „Žiburio“, Lukšių Vinco Grybo, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos, Griškabūdžio gimnazijos, Nemuno mokyklos Gelgaudiškio skyriaus mokytojais ir moksleiviais, kurie diktantą rašė ne tik bibliotekoje, bet ir savo mokyklose. Iš viso rašė 314 moksleivių.
Mažajam diktantui parinktas tekstas iš miškininko, ornitologo Antano Aleknonio knygų „Girių giesmininkai“ ir „Laukų giesmininkai“, kurio 85-erių metų jubiliejų minime. Su autoriaus veikla trumpai supažindino skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Eringienė.
Tekstą profesionaliai diktavo bibliotekos savanorės, mokytojos Nijolė Vaičiulienė, Onutė Jasinskienė.
Po diktanto visi rašantys patys turėjo galimybę pasitikrinti rašybą ir skyrybą, ir suvokti, kad, pasak profesoriaus Juozo Pikčilingio, „lietuvių kalba – tai malda…“