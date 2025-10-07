Jau ne vienerius metus Šakių viešoji biblioteka dalyvauja prasmingoje skaitymo skatinimo iniciatyvoje „Tėčiai skaito vaikams“. Džiugu, kad ši iniciatyva, dar 2019 m. startavusi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, sėkmingai keliauja per Lietuvą ir pamažu tampa tradicija.
Spalio 2 d. Šakių viešosios bibliotekos salėje gausi ikimokyklinio amžiaus vaikų auditorija išgirdo netgi dvi smagias istorijas, kurias jiems skaitė kino, teatro ir Kauno valstybinio lėlių teatro aktorius Remigijus Endriukaitis.
Renginio metu mažieji klausėsi nuotaikingų istorijų iš Selemono Paltanavičiaus „Mano kojos buvo trys“ ir Pauliaus Norvilo „Strykt pastrykt“ knygelių, skirtų būtent ikimokyklinio amžiaus vaikams.
Pilnutėlė salė vaikų smalsiai klausėsi aktoriaus R. Endriukaičio skaitomų istorijų, į kurias jis meistriškai įpynė ne tik vaidybos elementų, bet ir atraktyvių teatro atributų.
Iniciatyvos „Tėčiai skaito vaikams“ renginyje dalyvavo net 60 Šakių ikimokyklinio ugdymo mokyklos „Maži žingsneliai“ auklėtinių!
Nuoširdžiai dėkojama už glaudų bendradarbiavimą aktoriui Remigijui Endriukaičiui, ikimokyklinio ugdymo mokyklai „Maži žingsneliai“ auklėtiniams ir juos atlydėjusioms pedagogėms.