Antradienį vyko rajono švietimo ir ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas, kuriame aptarti artėjančių 2025–2026 mokslo metų prioritetai bei aktualijos.
Savivaldybės meras Raimondas Januševičius, sveikindamas vadovus, pabrėžė bendradarbiavimo ir dialogo svarbą, užtikrino, kad savivaldybė neliks nuošalyje ir kartu ieškos sprendimų, leisiančių pasiekti geriausių rezultatų. Jis akcentavo norą išlaikyti esamas mokyklas, palinkėjo sėkmės naujam junginiui – „Nemuno“ mokyklai bei ragino visus vadovus atsakingai ir ūkiškai naudoti turimus išteklius. Vicemeras linkėjo vadovams sėkmingų mokslo metų bei drąsos būti lyderiais, vedančiais įstaigas į priekį.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas D. Aštrauskas pristatė naujausias švietimo tendencijas ir akcentus. Aptartas mokinių pilietinis bei patriotiškumo ugdymas, šaulių būrelių steigimo galimybės, ikimokyklinio ugdymo plėtra, pagalba riziką patiriančiose šeimose augantiems vaikams, egzaminų tvarkaraščių sudarymas.
Šiais metais numatomas didesnis finansavimas STEAM veikloms, siekiant sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui išbandyti laboratorijas. Planuojama parengti reglamentą karjeros specialistų veiklai bei jų kvalifikacijos tobulinimui. Diskutuota ir apie dirbtinio intelekto panaudojimą švietimo įstaigose – bus rengiama tvarka, o mokyklos raginamos paruošti ir savo taisykles dėl mobiliųjų telefonų naudojimo. Tikimasi, kad vieninga tvarka bus patvirtinta dar rugsėjį.
2025–2026 mokslo metų akcentai – ikimokyklinio ugdymo plėtra, vaikų fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimas, pilietiškumo ugdymas. Susirinkimo metu taip pat aptarti pavėžėjimo klausimai – pirmąsias dvi rugsėjo savaites autobusų parko vairuotojai mokinių pažymėjimų neprašys, todėl per šį laiką būtina juos sutvarkyti. Informuota, kad dėl kelio darbų planuojamas laikinas stotelės perkėlimas Lukšiuose (į aikštelę, esančią tarp mokyklos ir kultūros centro).
Jaunimo kūrybos ir sporto centre bus tęsiama antrokų nemokamo plaukimo programa.
Priminta, kad minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines, Lietuvoje 2025-ieji paskelbti M. K. Čiurlionio metais, tad mokyklose numatyta skirti 10 pamokų šiai sukakčiai paminėti.