Šakiuose duris atvėrė renovuotas kultūros centras

Rugsėjo pabaigoje Šakiuose atidarytas atnaujintas miesto kultūros centras. Iškilmingame renginyje dalyvavo Prezidentas Valdas Adamkus, kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonssson, rajono vadovai, daug kitų svečių.

Po trejų metų rekonstrukcijos darbų, 2,6 milijono eurų Kultūros ministerijos investicijų ir rajono savivaldybės lėšų, Šakių kultūros centro plotas nuo 1243 kv. metrų padidėjo iki 2241 kv. metro, o sėdimų vietų skaičius, įskaitant ir balkoną,– nuo 290 iki 378.

Šakiečius sveikinęs Prezidentas Valdas Adamkus kalbėjo, kad per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį įvairiose gyvenimo srityse esame toli pažengę, ypač kultūros puoselėjimo prasme. Šakių kultūros centras, pasak Prezidento, turėtų tarnauti ne tik zanavykams, bet ir ateinančioms kartoms, kad jos puoselėtų gimtąją kalbą ir lietuvių literatūrą – valstybingumo pamatą. Į iškilmes atvykusi kultūros ministrė Lijana Ruokytė-Jonsson pasidžiaugė, kad kultūros centras buvo atnaujintas ir modernizuotas per gana trumpą laiką. „Tai ir savivaldybės nuopelnas, nes šiam objektui ji skyrė nemenką dalį lėšų – daugiau kaip pusę milijono eurų, o bendra projekto vertė – didesnė nei pustrečio milijono eurų, – pabrėžė ministrė ir tuo pačiu priminė, kad bet kuri investicija į kultūros objektą ar įstaigą turi prasmę tik tuomet, jeigu tuose namuose verda įvairios veiklos, jeigu jie bus pilni žmonių. – Kad užtikrintume jų ateitį, turime branginti kultūros darbuotojus, ypač, kai labai trūksta kūrybingų, iniciatyvių specialistų. Esame numatę per trejus metus žymiai padidinti jų atlyginimus, tačiau labai kviečiame prie to prisidėti ir savivaldybes“. „Ką Vyriausybė skirs, viską išdalinsime, nieko sau nepasiliksime“, – žodžių neieškodamas iš vietos pažadėjo rajono vadovas E.. Pilypaitis .Pasak ministrės, Šakių kultūros centras yra pavyzdinis projektas, ir ji apie tai mini kitų savivaldybių atstovams. Viešnia pastebėjo, kad Šakiai turi savo išskirtinumą – cirką, be kurio elementų neišsivertė nė vienas renginio numeris.

Pasak kultūros centro direktoriaus Raimondo Januševičiaus, reikėjo titaniškų pastangų, kad šis pastatas būtų toks, koks yra dabar. Bus galima transformuoti salę, yra repeticijoms skirtos erdvės, tikimasi, kad čia atvyks profesionalaus meno atstovai. Spalį jau planuojamas Margaritos Drobiazko ir Povilo Vanago reklaminio klipo filmavimas.

Nauju kultūros centru džiaugėsi rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, Seimo nariai Ramūnas Karbauskis, Kęstutis Smirnovas, Lietuvos kultūros centrų asociacijos pirmininkas Romas Matulis.

Šakių savivaldybė