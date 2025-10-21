Spalio 18 dieną į Šakių kultūros centrą sugužėjo gausus būrys šaunaus jaunimo – apie 300 šokėjų iš įvairių Lietuvos miestų. Nepabūgę iššūkių ir vedami jaunatviško maksimalizmo, jie stengėsi kuo gražiau pasirodyti respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje „Jievaro tiltu 2025“.
Į šventę atvyko šie kolektyvai: „Vyželė“ (Vilkaviškis), „Nemunėlis“ (Jurbarkas), „Suvartukas“ (Plungė), „Vieversa“ (Utena), „Žirginėliai“ (Plungė), „Liuoksinis“ (Šiauliai), „Šėltinis“ (Šiauliai), „Diemedėlis“ (Kuršėnai), „Šermukšnėlė“ (Šiauliai), „Kibirkštėlė“ (Joniškis) ir „Aušra“ (Biržai).
Renginio šeimininkai – Šakių kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė „Pynė“ – svečiams, komisijai ir žiūrovams dovanojo naujausius savo šokius.
Tą dieną scenoje tikrai „karaliavo“ sceninis šokis, šypsenos, spalvos, gera emocija, muzika ir jaudulys. Žiūrovai, svečiai bei patys šokėjai turėjo progą išvysti naujos kūrybos, šiuolaikiškai išplėtotus liaudies tradicinius šokius ir jų muziką, pasigrožėti tautinių kostiumų įvairove bei pajusti jaunatvišką energiją ir puikią nuotaiką.
Šokėjų pasirodymus vertino kompetentinga komisija: pirmininkė Živilė Adomaitienė, nariai – Gražina Kasparavičiūtė, Edmundas Žička, Ernesta Tamaliūnienė ir Aušra Krasauskaitė.
Sveikiname konkurso nugalėtojus!
LAUREATAI
Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Nemunėlis“
Vadovė Jolanta Telišauskienė
400 eurų prizas
Jaunimo kategorija
I laipsnio diplomas ir 250 eurų prizas
Plungės kultūros centro liaudiškų šokių studija „Suvartukas“
Vadovė Ilona Baltikauskaitė
II laipsnio diplomas ir 150 eurų prizas
Utenos kultūros centro šokių ansamblis „Vieversa“
Vadovė Roberta Macelienė
III laipsnio diplomas ir 100 eurų prizas
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos ir „Aušros“ gimnazijos šokių studija „Kibirkštėlė“
Vadovės Sandra Paulavičienė ir Adelė Marija Paulavičiūtė
Jaunuolių kategorija
I laipsnio diplomas ir 250 eurų prizas
Utenos kultūros centro šokių ansamblis „Vieversa“
Vadovė Roberta Macelienė
II laipsnio diplomas ir 150 eurų prizas
Šiaulių Didžvario gimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis „Šėltinis“ II grupė
Vadovai Romualdas Laugalis, Violeta Laugalienė, Greta Petrauskė ir Germanas Urbonavičius
III laipsnio diplomas ir 100 eurų prizas
Šiaulių Dainų progimnazijos liaudiškų šokių studija „Šermukšnėlė“
Vadovai Indrė Šerpytienė ir Evaldas Račkauskas
Lietuvos choreografų asociacijos pirmininkas, Vilniaus miesto tautinių šokių ansamblio „Sietuva“ meno vadovas Edmundas Žička specialius apdovanojimus-diplomus skyrė „Šermukšnėlės” vadovui Evaldui Račkauskui „Už geriausią naujo šokio choreografiją” ir Biržų „Aušros” pagrindinės mokyklos liaudiškų šokių kolektyvui „Aušra” už išraiškingiausiai atliktą šokį „Linksmapolkė“.
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Šakių rajono savivaldybė