Spalio 4 d. Šakių kultūros centre skambėjo juokas, emocijos ir teatro magija – vyko tradicinė mėgėjų teatro šventė „Juokiasi ir verkia Zanavykai!“
Kaip ir kasmet, Zanavykų teatras kvietė žiūrovus pasinerti į scenos pasaulį kartu su talentingais mėgėjų teatro kolektyvais iš visos Lietuvos.
Šiemet scenoje svečiavosi Tauragės, Rietavo ir Skirsnemunės mėgėjų teatrai!
Dėkojama visiems aktoriams už šypsenas, jausmus ir nuoširdumą, o žiūrovams – už šiltą palaikymą ir meilę teatrui.
Iki kitų susitikimų, kai vėl juoksimės ir verksime kartu su teatru!
Šaltinis: Šakių kultūros centras