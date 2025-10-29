Penktadienį, spalio 31 d., 9.00 val. Šakių kultūros centre vyks susitikimas, į kurį kviečiami daugiabučių namų gyventojų atstovai ir bendrijų pirmininkai, norintys savo namų rūsių bendro naudojimo patalpas pritaikyti priedangoms, dalyvaujant valstybės finansuojamame projekte.
Projektą administruos savivaldybės administracija, o namų bendrija ar jungtinės sutarties pagrindu veikiantys gyventojai dalyvaus kaip partneriai.
Susitikimo metu bus aptarti visi su projektu susiję klausimai.
Laukiame Jūsų dalyvaujant!
Šaltinis: Šakių rajono savivaldybė