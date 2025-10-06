Penktadienį Šakių kultūros centre minėta Mokytojų dienos šventė, subūrusi visą rajono pedagoginę bendruomenę. Tai buvo proga pasidžiaugti mokytojų darbais, jų kasdieniu atsidavimu ir ugdomosios veiklos vaisiais.
Šventėje netrūko šiltų sveikinimų, padėkos žodžių, muzikinę dovaną pedagogams įteikė Renata ir Deivis Norvilai, padovanoję savo koncertą, o Šakių „Varpo“ dramos studija atliko literatūrinę kompoziciją „Išsikalbėkime“.
Mokytojų dienos proga buvo įteiktos Švietimo ministrės, Savivaldybės mero, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos už kilnų, profesionalų, inovatyvų ir įkvepiantį ilgametį darbą, Šakių rajono pedagogams.
Ypatingas apdovanojimas – Metų mokytojo vardas ir 1000 eurų premija – šiemet skirtas Lukšių Vinco Grybo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Jolitai Zokienei.
Taip pat įteiktos trys Šakių rajono savivaldybės Tarybos skirtos nominacijos, taikant mokytojų skatinimo ir apdovanojimo nuostatas:
- Odetai Sakalauskienei – už inovacijų taikymą ugdyme;
- Žydrūnui Antanaičiui – už meistriškumą ugdomojoje veikloje;
- Tomui Venciui – už pilietiškumo ugdymą.
Sveikiname visus mokytojus su profesine švente ir dėkojame už jūsų atsidavimą bei prasmingą darbą.