„Suprantu, kad yra baisių žmonių, bet kad ant tiek…“, – taip savo įspūdžiais po to, ką pamatė Šakiuose, feisbuke dalijosi viena vietos gyventoja. Ji buvo priblokšta, kai sekmadienį, važiuodama Jono Basanavičiaus gatve, išvydo prie virvės pririštą ir automobiliu „Audi“ tempiamą šunį.

„Jūs net neįsivaizduojate, kokiu greičiu automobilis važiavo“, – pridūrė Šakių gyventoja. Šiurpiais vaizdais pasidalino ir daugelis pramogų pasaulio atstovų – televizijos laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė, publicistas Andrius Užkalnis ir kt.

Žinia apie šį žiaurų elgesį su gyvūnu netrukus pasklido feisbuke, o vietos gyventojai net išsiaiškino, kam priklauso automobilis, kuriuo šuniui buvo surengta egzekucija. Paaiškėjo, kad „Audi“ priklauso Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Šakių skyriaus ugniagesiui gelbėtojui Vidmantui Čemeškai.

Dėl to Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradėjo tarnybinį tyrimą, Delfi.lt informavo Komunikacijos skyriaus vedėja Vida Šmigelskienė.

„Šiuo metu yra pradėtas tarnybinis tyrinmas, su juo kalbamasi, renkama infoirmacija, kai bus atliktas tyrimas, bus priimtas sprendimas ir apie tai informuota visuomenė“, – sakė ji.

Kad prie ugniagesio gelbėtojo vairuojamo automobilio yra prirakintas šuo, kuris buvo velkamas Šakių gatvėmis, policijai pranešė tuo metu pro šalį važiavę žmonės.

Šiuo metu augintiniu besirūpinančios organizacijos „Lietuva gyvūnams“ savanorė Loreta sakė, kad automobilis su velkamu gyvūnu buvo pastebėtas apie 16 val.

„Kai mergina vairuotojo paklausė, kodėl jis taip elgiasi, jis ją iškoliojo ir net grasino susidoroti, o tada šunį įkėlė į automobilį ir išvažiavo“, – liudytojos pasakojimą atpasakojo savanorė.

Apie šį žiaurų išpuolį iš karto buvo pranešta Bendruoju pagalbos telefonu – netrukus į „Audi“ vairuotojo namus atvyko ne tik policijos pareigūnai, bet ir savanoriai.

„Savininkas nenorėjo mums atiduoti šuns, jis buvo paliktas tvarte ir aptvarstytas purvinais apdarais, – pasakojo Loreta. – Kai atvyko policijos pareigūnai, savininkas ir net patys pareigūnai prieštaravo, kad mes paimtume gyvūną ir išvežtume į veterinarijos kliniką, bet kai paaiškinome, kad mes nenusileisime, gyvūnui yra būtinai reikalinga pagalba, tai yra žiaurus elgesys su gyvūnu, šuns šeimininkas persigalvojo ir perdavė gyvūną – jis buvo išvežtas į Kauno veterinarijos kliniką.“

Anot savanorės, šuns šeimininkas aiškino, jog neturėjo tikslo žiauriai elgtis su gyvūnu ir esą net nežinojo, kad jis buvo pririštas prie automobilio.

„Mums buvo pateikta sunkiai paaiškinama versija – jis aiškino, kad jo senyvo amžiaus tėvas paėmė tą kalytę ir prikabino prie kablio, nieko blogo nepagalvojo, o tada pradėjo lyti lietus, kalytė palindo po automobiliu, o jam reikėjo skubiai išvažiuoti ir jis net nepastebėjo šuns, – sakė savanorė. – Bet jis aiškino, kad ne taip ir toli nuvažiavo, nes buvo sustabdytas kitų gyventojų, ir esą tik tada pamatė, kad tempia savo šunį.“

Anot Loretos, veterinarijos klinikoje „Milavet“ 8 metų vokiečių aviganės mišrūnei buvo nustatyti daugybiniai visų keturių galūnių sužalojimai, nubrozdinta pasmakrė ir vienas spenelis.

„Gyvūnas patyrė labai stiprius skausmus, todėl jam buvo suleisti opiodai ir antibiotikai“, – pasak savanorės, augintinis bus ir toliau stebimas klinikoje, o kol policijoje vyks ikiteisminis tyrimas, gyvūnų globėjai kalytės šeimininkui neatiduos.

Savanoriai ketina antradienį važiuoti į Šakius ir susitikti su šuns šeimininku, nes pirmadienį jis yra darbe.

„Jam baigsis pamaina, tada susitiksime ir bandysime išsiaiškinti situaciją – ar tai tikrai buvo nelaimingas atsitikimas, nors jis ir prieš sėsdamas prie automobilio vairo turėjo įsitikinti, kad vairuoti yra saugu, ar žiauraus elgesio su gyvūnu atvejis“, – sakė „Lietuva gyvūnams“ savanorė.

Tačiau tuo pačiu jai susidarė įspūdis, kad šunimi šeimininkas ir anksčiau nesirūpino – esą jis buvo laikomas prie būdos, bet savanoriai jos prie namo taip ir nepamatė, o šuo net neturėjo vardo, buvo vadinamas Ciucika.

„Tai yra tikrai baisus ir už širdies griebiantis atvejis, todėl norėtųsi kuo greičiau išgirsti šuns šeimininko versiją, nes bent jau feisbuke žmonės jį jau nulinčiavo“, – pažymėjo gyvūnais besirūpinančios organizacijos savanorė.

Ji taip pat pridūrė, kad sieks, jog augintinis surastų naujus šeimininkus, nes sugrįžti į ugniagesio gelbėtojo namus jam, deja, yra nesaugu.

Delfi.lt bandė susisiekti su šuns šeimininku, tačiau taip ir nepavyko. Tuo metu Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Virginijus Rekešius sakė, kad apie incidentą sužinojo dar sekmadienį, apie tai jam pranešė pats V. Čemeška.

„Žmogus dėl to, kas nutiko, labai pergyvena, negerai jaučiasi, jau vakar po to fakto jis mane informavo, – sakė V. Rekešius. – Bet yra kaip yra, jis pateikė savo paaiškinimą, nurodė savo versiją, bet nenorėčiau apie tai kalbėti, nes departamentas pradėjo tyrimą, be to, taip pat tyrimą pradėjo policija, todėl nesinorėtų skubotų vertinimų.“

Vis dėlto, jis pripažino, kad ši istorija „prasilenkia su žmogiškumu“.

„Bet iš to, ką matome“, – pažymėjo jis.

Anot Šakių ugniagesių vado, V. Čemeška nėra panašus į tokį, kuris galėtų taip žiauriai pasielgti su gyvūnu: „Juk jis yra tam, kad bet kada kitiems padėtų, bet gyvenimas yra visoks ir aplinybių būna visokių.“

Redakcijos žiniomis, V. Čemeška įvykio metu buvo blaivus.