Rugsėjo 30 d. Šakių viešosios bibliotekos Žiemos sodo galerijoje atidaryta kraštietės, tautodailininkės Kristinos Olechienės tapybos ir tekstilinių angelų paroda.
Tai atvira pasauliui kūrėja, kuri, baigusi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą, Šiaulių universiteto dailės fakultetą, ne vienerius metus gyveno Airijoje. Veikli moteris tapė, gamino papuošalus, pynė, vėlė, dainavo. Darbus eksponavo Lietuvos ambasadoje (Airija), koncertavo su moterų ansambliu.
Ypač svarbus K. Olechienės indėlis į lietuvybės puoselėjimą išeivijoje. Ji 2011 m. Voterforde įkūrė šeštadieninę lituanistinę mokyklą „Burė“, kurioje lietuvių kalbos žinias gilino lietuvių vaikai. Vyko dailės, rankdarbių pamokos, vaikai žaidė lietuvių liaudies žaidimus, šoko, dainavo.
Dabar K. Olechienė gyvena Šakių rajone. Visas veiklas sunku ir išvardyti – kepa grybukus, kaštonus, ypač skoningai juos puošia, siuva angelus, velia iš vilnos, su Šakių KC Griškabūdžio padalinio Barzdų laisvalaikio salės retro grupe „Vaivorykštė“ dalyvauja renginiuose, šventėse.
Autorė sakė esanti dėkinga mokymosi laikotarpiui, nors namus teko palikti dar vaikystėje. Asmeninė patirtis ją sustiprino, baleto, teatrų spektakliai užaugino. Ir visa tai dabar ji ryškiomis spalvomis dovanoja mums. O Angelai? Jie vaikšto, kaip ir mes. O jų rankose – gyvybės lašai: širdelės, paukščiai…
Paroda veiks iki lapkričio 15 d. Kviečiame užsukti!