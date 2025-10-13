Kiekvienas miestas turi savo balsą. Kartais jis skamba iš senų nuotraukų, kartais – iš atminties, iš pasakojimų, iš tylos, kuri saugo istoriją. O mūsų biblioteka visuomet ieško būdų, kaip tą balsą išgirsti naujai.
Spalio 8 d. Šakių miesto gyventojus ir svečius pakvietėme į šventę „Įamžinto laiko knygoje – kalbantis miestas“, kurios metu pristatėme mūsų bibliotekos įgyvendintus projektus.
Pirmoje renginio dalyje (PRATARMĖJE) kvietėme susirinkusius skaityti mūsų miestą kaip knygą, prakalbinti jį ir išgirsti. Skenuodami gautus QR kodus ir atsakydami į klausimus, dalyviai dviem maršrutais pasiekė Šakių ežero pakrantėje pastatytą išmanųjį suolelį vyskupui, Nepriklausomybės akto signatarui Justinui Staugaičiui.
Antroje renginio dalyje (ISTORIJOJE) susirinkusius svečius pasitiko bibliotekos direktorė Kristina Lebedžinskienė, kuri džiaugėsi, kad dėl įgyvendintų projektų Šakiai prabilo pažodžiui – trys kalbantys suoliukai, skirti mūsų krašto signatarams J. Vailokaičiui, S. Bananaičiui, J. Staugaičiui, suteikia kiekvienam praeiviui galimybę sustoti, prisėsti ir išgirsti mūsų valstybės istoriją tiesiog čia, miesto gatvėse.
Bibliotekos vadovės paminėtos granitinės plokštės su pėdutėmis ir QR kodais kviečia eiti Šakių istorijos takais – keliauti po miestą, pažinti jį iš naujo, išgirsti praeities balsus.
Renginio metu bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė Jurgita Savickienė susirinkusiems detaliau kalbėjo apie įgyvendintus projektus, jų kelią nuo idėjos iki realizavimo, sutelktinio finansavimo galimybę ir dėkojo kiekvienam už susitelkimą.
Tam, kad miestas prabiltų, biblioteka įgyvendino ne vieną projektą: „Įamžinti laike” ir „Įamžinti laike 2” (viso 8 granitinės plokštės su QR kodais, kuriose įamžinti 8 miesto istoriniai objektai), „Kalbantis miestas” (2 išmanieji suoleliai) bei, pasinaudojus sutelktinio finansavimo būdu, pastatytas ir trečias išmanusis suolelis, skirtas vyskupui, Nepriklausomybės Akto signatarui J. Staugaičiui.
Prie mikrofono tarti sveikinimo žodį buvo pakviesta visų trijų išmaniųjų suolelių teksto autorė-rašytoja Asta Plechavičiūtė.
Paskutinėje renginio dalyje (EPILOGE) bibliotekos vadovė dėkojo už susitelkimą, paramą, finansinį indėlį Šakių rajono savivaldybei, Šakių seniūnijai, Lukšių Vinco Grybo gimnazijai, Žvirgždaičių bendruomenei, laikraščiui „Draugas“, Šakių kultūros centrui, Dainiaus Savicko įmonei, menininkui, skulptoriui Kęstučiui Dovydaičiui ir kiekvienam prisidėjusiam per sutelktinio finansavimo platformą www.susimetam.lt
Renginio metu susirinkusius sveikino Šakių rajono savivaldybės meras Raimondas Januševičius, rajono kultūros ir meno tarybos pirmininkė Rima Rauktienė.
Šie projektai – tai ne tik įamžinti vardai, bet ir gyva miesto atmintis, kurią galima paliesti, išgirsti ir patirti, kurią įprasmintą, apčiuopiamą galime dovanoti savo miestui, savo kraštui.