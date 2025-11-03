Spalio 29 d. Šakiuose įvyko tarpinstitucinis susitikimas, kuriame dalyvavo Šakių rajono savivaldybės vicemerė Gintautė Didžbalienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Marijampolės apskrities skyriaus (Kazlų Rūdos sav., Šakių r.) patarėja Indrė Jurjonienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Pilypaitytė, jaunimo reikalų koordinatorė (patarėja) Judita Ambrasienė ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistė Daiva Danielė.
Susitikimo metu aptarta vaiko teisių apsaugos situacija rajone, pagalbos paslaugų teikimas bei jų vaidmuo sprendžiant šeimų ir pavienių asmenų socialines situacijas.
Pagrindinis susitikimo tikslas – užtikrinti kiekvieno vaiko teisę turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje, stiprinant institucijų bendradarbiavimą bei koordinuotą pagalbos teikimą.