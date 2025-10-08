Spalio 7 d. Šakių rajono savivaldybėje vyko tradicinis kasmėnesinis seniūnų pasitarimas, kuriame aptarti aktualūs klausimai, susiję su seniūnijų veikla, bendradarbiavimu bei infrastruktūros priežiūra.
Susirinkimą pradėjęs meras pasveikino ką tik jubiliejinį gimtadienį paminėjusį Griškabūdžio seniūną Saulių Naumavičių, linkėdamas jam sveikatos, sėkmės ir tolesnės sėkmingos veiklos seniūnijoje.
Susirinkime dalyvavusi Šakių socialinių paslaugų centro direktorė Audronė Balčiūnienė pristatė bendradarbiavimo su seniūnijomis svarbą bei aptarė duomenų ir informacijos apsikeitimo klausimus. Ji taip pat supažindino seniūnus su planuojama naudoti inovatyvia programėle, kuri padės darbuotojams efektyviau fiksuoti informaciją lankantis pas klientus.
Buvo aptartas ir skalbyklos poreikis – diskutuota, ar tikslingiau ieškoti tinkamų patalpų, ar būtų galima pasitelkti modulinį pastatą – mobilų konteinerį, pritaikytą šiai funkcijai.
Dėmesys skirtas ir „Via Lietuva“ vykdomiems projektams, ypač kelių priežiūros bei salelių įrengimo klausimais, kai sprendimai priimami neatsižvelgiant į Savivaldybės išsakytus pastebėjimus.
Susirinkimo metu pristatyta komunalinė technika, tiekėjų „Alwark“ atstovai supažindino su šlavimo, sniego valymo bei daugiafunkciais komunaliniais automobiliais, aptarta galimybė tokią techniką pritaikyti Šakių rajono poreikiams.
Pasitarime dalyvavo ir Tarybos Ūkio ir verslo komiteto pirmininkas Giedrius Pulokas, kuris iškėlė klausimą dėl šalikelių skutimo įrankio įsigijimo ar pagaminimo. Pasak pirmininko, neseniai su komiteto nariais lankantis rajono keliuose pastebėta, kad šią problemą būtina spręsti – siekiant užtikrinti kelių tvarkymą ir eismo saugumą.