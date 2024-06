Savaitgalį Poezijos, Pašešupio ir Rygiškių Jono gimnazijos parkuose bei aplink J. Basanavičiaus aikštę įrengtoje trasoje prie starto linijos stojo daugiau nei 500 sportininkų, kurie Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionato sprinto trasoje varžėsi dėl Lietuvos čempiono titulo.

Renginyje apsilankęs Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis sveikino gausiai susirinkusius sportininkus ir vylėsi, kad Marijampolės trasa jiems patiks ir bus sėkminga: „Džiugu matyti tokį gausų būrį atletų, tikiuosi, kad Marijampolėje šiandien jums pavyks pasiekti gerus rezultatus. Šis čempionatas subūrė gausią sporto bendruomenę ir tokiu būdu padeda garsinti Marijampolės vardą bei stiprina mūsų savivaldybės įvaizdį sporto srityje. Tikiuosi, kad kiekvienas dalyvis išsiveš tik geriausius prisiminimus ir norą sugrįžti į Marijampolę dar ne kartą“.

Sportininkai, susirinkę iš įvairių Lietuvos kampelių, ne tik varžėsi dėl čempiono titulo, bet ir mėgavosi gražia, bet sudėtinga trasa, kurią paruošė organizatoriai. Trasa išsiskyrė savo įvairiapusiškumu ir iššūkiais dalyviams, todėl kiekvienas sportininkas turėjo galimybę parodyti savo geriausias orientavimosi sporto bėgte įgūdžius.

Po įtemptos kovos čempionų titulą apgynė OK „Medeina“ atstovai (Vilija Gvildienė, Jonas Markevičius, Kasparas Murėnas, Teklė Emilija Gvildytė), kurie paskutiniame etape aplenkė OK „Ąžuolas“ (Emilija Tamoševičiūtė, Adomas Časas, Jonas Adam, Kastė Rutkauskaitė) bei OK „Takas“ / SM „Gaja“ komandas (Erika Matulionytė, Tadas Dementavičius, Algirdas Bartkevičius, Gabija Stankevičiūtė).

Su visais rezultatais susipažinti galite: https://dbsportas.lt/lt/varz/2024053