Rugsėjo 23 d. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Rugsėjo 1-osios šventės bei Krašto šventės savanorių susitikimas. Tai buvo jauki popietė, skirta padėkoti savanoriams už jų pastangas, pasidalinti įspūdžiais iš praėjusių renginių bei pasikalbėti apie tolesnes iniciatyvas.
Susirinkusius pasveikino Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Zavistauskas, padėkojęs savanoriams už nuoširdų darbą ir bendruomeniškumo stiprinimą. Susitikimo metu į pokalbį įsitraukė ir vicemerė Vaida Skuolienė, Jaunimo reikalų koordinatorė Viktorija Rimavičienė, Atviros jaunimo erdvės „Vietukė“ jaunimo darbuotoja Lidija Bansevičiūtė bei Kalvarijos savivaldybės kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkas Žilvinas Bukevičius, pabrėždami savanorystės svarbą jaunimo ugdyme ir miesto gyvenime.
Savanoriai prisiminė ir pasidalino įspūdžiais iš švenčių, kuriose jų pagalba buvo itin svarbi – nuo organizacinių darbų iki pagalbos renginių metu. Tai buvo proga pasidalyti ne tik patirtimi, bet ir idėjomis, kaip ateityje renginiai galėtų tapti dar patrauklesni ir įtraukesni.
Susitikimo atmosfera buvo šilta ir draugiška – bendravimo metu buvo vaišinamasi tortu, o savanoriai apdovanoti Kalvarijos savivaldybės administracijos simbolinėmis atminimo dovanėlėmis, kaip padėka už jų skirtą laiką, energiją ir geranoriškumą.
Tokie susitikimai dar kartą parodo, jog savanorystė – ne tik pagalba renginiuose, bet ir bendrystės kūrimas, naujų patirčių bei prasmingų ryšių atradimas. Tai galimybė kiekvienam žmogui auginti save kaip asmenybę, atrasti mėgstamą veiklą ir įgyti patirties, kuri praverčia tiek gyvenime, tiek profesiniame kelyje.