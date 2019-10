Savivaldybėje lankėsi ERASMUS+ projekto svečiai

Šiandien Vilkaviškio rajono savivaldybėje viešėjo Sūdavos pagrindinės mokyklos vykdomo 2018–2020 m. Erasmus+ projekto „Rediscovering the past by walking in the future“ partneriai, atvykę iš keturių užsienio valstybių – Italijos, Turkijos, Makedonijos bei Vengrijos. Į Savivaldybę svečius atlydėjo mokyklos direktorė Vilija Nikliauzienė bei mokytojos Vilma Simanavičienė ir Aistė Petkevičiūtė.

Svečius Savivaldybėje priėmė meras Algirdas Neiberka. Jis pasidžiaugė, kad Sūdavos pagrindinė mokykla dalyvauja projektuose, kurių dėka mūsų rajone gali apsilankyti bei jį geriau pažinti svečiai iš įvairių užsienio šalių.

„Mes labai didžiuojamės savo šalimi, kad esame laisvi ir nepriklausomi. Džiaugiamės, kad galime bendradarbiauti su Jumis, nes pasikeitimas patirtimi ir idėjomis yra neįkainojamas“, – kalbėjo A. Neiberka.

Meras svečiams trumpai pristatė Vilkaviškio kraštą, lankytinus objektus, kalbėjo apie mūsų rajone vykdomus projektus. Baigdamas savo kalbą, jis svečiams įteikė atminimo dovanas, kurios primintų apie mūsų rajone praleistą laiką bei linkėjo jiems pasisemti puikių įspūdžių ir naujų žinių.

Svečiai, atsidėkodami už nuoširdų priėmimą, įteikė merui dovanas, kurių kiekviena simbolizuoja šalį, iš kurios jie atvyko. Jie kalbėjo, jog džiaugiasi galėdami dalyvauti bendrame projekte su mūsų rajono mokykla ir tikisi įgyti daug naudingos patirties.

Sūdavos pagrindinės mokyklos direktorė V. Nikliauzienė padėkojo Merui už nuoširdų priėmimą ir paramą. Ji pasakojo, jog svečių laukia įsimintina ir pažinimų pilna savaitė, per kurią jie apsilankys Paežerių dvare, dalyvaus „Virbalio vartų“ edukacinėje programoje. Jų taip pat laukia išvyka į Trakų pilį, Kernavės piliakalnius, Kryžių kalną bei visa diena Vilniuje, aplankant įvairius turistinius objektus.