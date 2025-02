Tradiciškai metų pradžioje Trečiojo amžiaus universiteto studentai dalyvauja susitikime su Marijampolės savivaldybės vadovais.

Šie metai nebuvo išimtis – gausus būrys studentų susirinko Tarybos posėdžių salėje, kur juos pasitiko Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, vicemerai Artūras Visockis ir Ričardas Bagdanavičius bei Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis. Susitikime taip pat dalyvavo LR Seimo narys Karolis Podolskis, Marijampolės ligoninės direktorius Mantas Čėsna, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotojas Andrius Kraulėda.

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda tradiciškai apžvelgė nuveiktus darbus ir ateities planus, pabrėždamas, kad 2025-ieji nesiskirs nuo ankstesnių – savivaldybė ir toliau įgyvendins daugybę projektų, gerinančių gyventojų gyvenimo kokybę. „Patvirtintas 2025 metų savivaldybės biudžetas yra net 16,7 mln. Eur didesnis nei praėjusių metų. Ir nors gali atrodyti, kad lėšų yra daug, protingai jas paskirstyti, kad visose srityse vyktų reikalingi pokyčiai, buvo išties nelengva“, – sakė meras. Ypatingas dėmesys skiriamas švietimo įstaigų renovacijai – bus atnaujinta Petro Armino progimnazija ir lopšelio-darželio skyrius „Šaltinėlis“, o į ugdymo infrastruktūrą ir pedagogų kvalifikacijos kėlimą investuojama ne mažiau kaip 4 mln. eurų. Taip pat bus gerinama miesto infrastruktūra: remontuojamos gatvės, tiesiami dviračių takai, plečiamas apšvietimo tinklas kaimiškose vietovėse, pradedamos tilto per Šešupę statybos. Be to, numatyti reikšmingi vandentvarkos ir šilumos tinklų perėmimo projektai, kuriems skirta po 1,5 mln. eurų.

Vicemeras Artūras Visockis pasidžiaugė Trečiojo amžiaus universiteto studentų aktyvumu ir jų neblėstančiu noru dalyvauti bendruomenės gyvenime. Jis papasakojo apie šiais metais minimą Marijampolės geležinkelio stoties 100-mečio jubiliejų ir pakvietė studentus dalyvauti šiai progai skirtuose renginiuose bei susipažinti su miesto istorija.

LR Seimo narys Karolis Podolskis pristatė Vyriausybės patvirtintą programą, aptarė planuojamus pokyčius II pensijų pakopoje ir pasidžiaugė sėkmingai įgyvendinta Baltijos šalių sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais, kuri yra svarbus energetinės nepriklausomybės žingsnis.

Neseniai pareigas pradėję eiti vicemeras Ričardas Bagdonavičius ir Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis prisistatė susitikimo dalyviams, papasakojo apie savo darbo sritis ir padrąsino gyventojus esant poreikiui kreiptis į juos.

Marijampolės ligoninės direktorius Mantas Čėsna pristatė svarbiausius įstaigos atnaujinimus ir plėtros planus. Skubios pagalbos skyrius plečiamas nuo 600 iki 1400 kv. m, įrengiamos papildomos palatos infekciniams ligoniams. Iki metų pabaigos bus baigtas įrengti naujas Psichiatrijos skyrius, kuriame veiks tiek stacionarinis, tiek dienos skyrius. Taip pat pradedama teikti paliatyviosios pagalbos paslauga – planuojamos 20 lovų, iš kurių 5 skirtos onkologiniams pacientams po chemoterapijos. Ligoninė svarsto galimybę pasikviesti dirbti naują kardiologą, taip pat planuojama pritraukti onkologą, dermatologą ir vaikų chirurgą. Šiuo metu ligoninėje veikia keturios operacinės, tačiau svarstoma atidaryti penktąją, todėl ieškoma papildomų anesteziologų.

Susitikime dalyvavę studentai ne tik išklausė pranešimus, bet ir aktyviai uždavė klausimus. Juos domino būsimos arenos statybos, teritorijos prie Meno mokyklos ir TAU aplinkos tvarkymo planai, kaimiškų gimnazijų ateitis bei miesto kapinių plėtra.

Trečiojo amžiaus universiteto direktorė Ona Sakalauskienė padėkojo savivaldybės vadovams ir ligoninės direktoriui už išsamią informaciją bei atsakymus į klausimus. Ji pasidžiaugė, kad universiteto studentai yra aktyvūs, smalsūs ir besidomintys miesto bei bendruomenės gyvenimu.