Rugsėjo 2 d. vyko tradicinis seniūnų pasitarimas, kurio metu aptarti aktualiausi klausimai bei darbai.
Susitikimas pradėtas džiugiai – pasveikinti gimtadienius neseniai šventę seniūnai: Gelgaudiškio seniūnas Valdas Dumčius, Kudirkos Naumiesčio seniūnas Edvardas Belevičius ir Plokščių seniūnas Danas Bendoraitis.
Pasitarimo metu pristatytos ir naujos darbuotojos – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Daiva Danielė bei neseniai Jaunimo reikalų koordinatorės pareigas pradėjusi eiti Judita Ambrasienė.
Skyrių vedėjai bei padalinių vadovai aptarė svarbiausias aktualijas:
- priminta atsakingai skaičiuoti lėšas, pamatuoti lūkesčius, derinti atostogų ir ligos prašymus, kad jie nesidubliuotų;
- aptarti įdarbinimo niuansai, socialinės srities prašymai;
- nuo spalio mėnesio bus priimami prašymai dėl šildymo kompensacijų;
- tęsiama dūmų detektorių prevencija;
- raginta seniūnus dalintis informacija apie laisvas vietas globos namuose, galimybes gauti paramą maitinimui ar mokykliniams reikmenims.
Taip pat priminta apie pirmosios pagalbos mokymus darbuotojams, padėkota seniūnams už pagalbą ambulatorijoms, nes dalis jų veikia tuose pačiuose pastatuose, o tai labai prisideda prie operatyvumo sprendžiant nenumatytas situacijas. Pagal poreikį seniūnijų darbuotojams bus užtikrintos nemokamos vakcinos nuo erkinio encefalito.
Diskutuota apie darbą su jaunimu seniūnijose. Nuo kitų metų jaunimo amžiaus riba mažės – jaunimu bus laikomi asmenys nuo 11 metų.
Aptartas gatvių apšvietimas, dviračių takai, kelių priežiūra – kitąmet planuojama naujai tvarkomuose keliuose naudoti pasiteisinusią emulsinę dangą, kuri padidina ilgaamžiškumą (jau sėkmingai išbandyta Kriūkų seniūnijoje). Taip pat aptarti mokinių pavėžėjimo maršrutai, priminta apie artėjančią rudens šventę – Zanavykų obuolines, diskutuota apie savavališkai įrengtas sūpynes, atvirus šulinius ir kitus saugumo klausimus. Pabrėžta, kad savininkams, netvarkantiems apleisto turto, gresia įspėjimai ar baudos.
Informuota, kad seniūnijoms bus išdalinti megafonai, jog prireikus būtų galima skelbti garsinius perspėjimus. Pasiūlyta idėja organizuoti daugiabučių rūsių tvarkymą, kad gyventojai turėtų realias priedangas, o ne vien lipdukus. Diskutuota apie evakuacijos planus.
Gelgaudiškio seniūnas išreiškė poreikį ankstyvo papildomo autobuso maršruto į Šakius (~7 val.). Kalbėta apie buvusio teniso aikštyno J. Lingio parke sutvarkymą, bendrųjų erdvių šienavimą ir apleisto turto priežiūrą. Direktorius paragino seniūnus bendrauti su žmonėmis apie vykstančius darbus, skatinti tvarką ir švarą.
Priminta, kad gražiausios sodybos konkursas pratęstas – paraiškų dar laukiama šią savaitę.