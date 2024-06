Birželio 17 dieną savo kalendoriuose greičiausiai jau yra pasižymėję kone visi serialo „Drakono namai“ (orig. „House of the Dragon“) gerbėjai. Būtent tądien įvyks antrojo sezono premjera, naujausias sagos serijas Lietuvoje bus galima pamatyti tuo pat metu kaip ir visame pasaulyje.

Pirmasis „Drakono namų“ sezonas jau vadinamas epiniu – jis pelnė net 8 „Emmy“ apdovanojimų nominacijas. „Kai startavo šio serialo pirmasis sezonas, HBO klientų aktyvumas mūsų platformoje padvigubėjo. 2022 metais „Drakono namai“ užėmė antrą vietą mūsų platformoje populiariausių serialų sąraše ir nusileido tik originaliam pramoginiam šou „Medžioklės sezonas“. Pastebėjome, kad artėjant antrojo sezono premjerai daugėja žiūrovų, iš naujo žiūrinčių pirmą sezoną“, – sako „Telia Play“ vadovė Vitalija Kibildė. Būtent ši platforma pirmoji Lietuvoje parodė ir serialą „Sostų karai“, kuris tapo šios Targarienų namų istorijos pradžia.

Visai neseniai HBO paviešino oficialų antrojo serialo sezono anonsą, kuris ne tik leido akies krašteliu pamatyti, kas vyks naujose serijose, bet ir užminė ne vieną mįslę. Nuo birželio 17 d. „Telia Play“ platformoje bus galima žiūrėti ir antrą sezoną.

Socialiniuose tinkluose akimirksniu pasirodė spėlionės, užvirė diskusijos, gerbėjai ėmė dalintis savo teorijomis.

Tad kas iki šiol žinoma apie antrąjį serialo sezoną?

– Režisierius Miguel Sapochnik kuriant antrąjį sezoną nebedalyvavo. Kalbama, kad iš kūrėjų komandos jis pasitraukė pats. „Darbas su „Sostų karais“ ir „Drakono namais“ man buvo tikrų tikriausias džiaugsmas, privilegija. Esu laimingas, kad galėjau prisiliesti prie šio epo, bet man laikas judėti toliau tiek profesine, tiek asmenine prasme. Palieku serijas tikrai gerose, kūrybiškose rankose, todėl esu visiškai įsitikinęs, kad antrojo sezono laukti labiau nei verta“, – taip pokytį jis pakomentavo viešai.

– Antrasis serialo sezonas bus trumpesnis, nei pirmasis. Pirmąjį sudarė 10 serijų, antrojo istorija tilps 8 dalyse.

– Iš viso planuojami trys arba keturi sezonai, tad gerbėjus labiausiai dominanti mįslė: kiek knygos dalių ir kiek aprašytų įvykių bus sutalpinta į antrą sezoną?

– Kita „Sostų karų“ priešistorė pasirodys 2025 metais ir vadinsis „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“.

– Serijos sukurtos pagal George’o R. R. Martino knygą „Ugnis ir kraujas“. Jose pasakojama apie Targarienų namus. Veiksmas vyksta 200 metų prieš „Sostų karų“ įvykius.

– George’as R. R. Martinas bus antrojo sezono bendraautoris ir vykdomasis prodiuseris.

– Į ekranus grįžta pagrindiniai serialo aktoriai – Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall ir Matthew Needham.

– Prie komandos prisijungia naujos žvaigždės: Abubakar Salim bus Alyn iš Hullo, Gayle Rankin – Alys Rivers, Freddie Fox kaip seras Gwayne Hightoweris, Simon Russell Beale vaidins serą Simoną Strongą, Clinton Liberty – Addamą iš Hullo, Jamie Kenna – serą Alfredą Broome’ą, Kieran Bew vaidins Hju, Tom Bennett – Ulfą, Tom Taylor – lordą Creganą Starką.