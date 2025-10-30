Praėjusią savaitę karate mokyklos „Shodan“ auklėtiniai vyko į jau tradicinį tapusį turnyrą Olandijoje (Seek mieste) – „Waterpoort Cup 2025“. Į varžybas susirinko net septynių šalių sportininkai – viso jų dalyvavo 351 iš 38 karate klubų.
Bendroje komandinėje įskaitoje shodaniečiai iškovojo net 2 medalius: 1 sidabro bei 1 bronzos.
Sidabro medalį iškovojo shodanietis Deividas Vaitkūnaitis.
Bronzos medalį garbingai laimėjo auklėtinė Aistė Narušytė.
Karatė mokyklos „Shodan“ vadovas Lukas Kubilius bei treneriai Tomas Struopus ir Matas Jonauskas džiaugiasi kiekvienu šiose varžybose startavusiu auklėtiniu bei tokiais jų pasiekimais, ryžtu ir nuosekliu darbu siekiant pergalių.
Į turnyrą vykusiems „Shodan“ mokyklos auklėtiniams kelionė į Olandijos tarptautines varžybas tikrai neprailgo: jų laukė daugybė nepamirštamų nuotykių: nuo adrenalino kupinų atrakcionų Heide parke Vokietijoje iki pasakiško Disnėjaus pasaulio, Eifelio bokšto Paryžiuje bei tropinių vandens pramogų vandens parke Tropical Islands!
Kiekvienas šioje kelionėje patyrė ne tik daug aktyvių veiklų ir sporto, bet ir džiugių bei įsimintinų akimirkų visam gyvenimui.
Sekantis svarbus renginys karate bendruomenėje jau lapkričio 15-16 dienomis – Baltijos Kata taurė ir stovykla 2025: sportininkai turės galimybę tobulinti kata įgūdžius su geriausiais Europos ir Pasaulio karate instruktoriais!