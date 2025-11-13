Šiaurės šalių literatūros savaitė – tai Šiaurės šalių asociacijų „Norden” sąjungos vykdomas projektas, skirtas skaitymui skatinti, garsiniam skaitymui ir pasakojamajai tradicijai puoselėti bei supažindinti su Šiaurės šalių literatūra. Šiemet ši iniciatyva vyksta lapkričio 10–16 dienomis, o jos tema – „Šiaurės šalių vienybė”. Šiai progai paminėti Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinyje eksponuojamos įvairios teminės parodos, organizuotas garsinio skaitymo renginys.
Draugystės bibliotekoje veikia Šiaurės šalių literatūros savaitei skirta leidinių paroda, kviečianti atrasti gausią ir turiningą šiaurės šalių kūrybą. Šiais metais ypatingas dėmesys skiriamas suomių rašytojos Tove Jansson sukurtiems personažams – muminukams, švenčiantiems savo 80-metį.
Pasak vaikų literatūros ekspertės Eglės Baliutavičiūtės, muminukų pasaulis yra saugi, žmogiškąsias vertybes puoselėjanti vieta, kurioje dominuoja draugystės, nuotykių ir išbandymų temos. Nors šie pasakojimai pasakiški, juose gausu ir realaus gyvenimo atspindžių, paslėptų po fantastiniais įvykiais.
Nuo lapkričio 7 d. iki lapkričio 26 d. bibliotekoje taip pat galima aplankyti piešinių parodą „Šiaurės šalių vienybė”, skirtą Šiaurės šalių literatūros savaitei. Parodoje eksponuojami Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Rūta” priešmokyklinių grupių „Pelėdžiukai” ir „Smalsiai” ugdytinių darbai (mokytojos Daiva Brazaitienė ir Alina Slančiauskienė).
Šiaurės šalių literatūros savaitės pradžioje Draugystės bibliotekoje vyko garsinio skaitymo renginys vaikams „Auštant”. Bibliotekos darbuotoja Danutė mažiesiems skaitė paveikslėlių knygą „Šuo, katė ir pelė” (Ein hundur, ein ketta og ein mús), kurios autorius – dailininkas ir rašytojas iš Farerų salų Bárður Oskarsson.
Istorijoje susipažinome su šunimi, kate ir pele, kurie nusprendė gyventi kartu kaip draugai. Tai veikia kurį laiką, tačiau nuobodulys ir vienas kito erzinimas, taikų bendravimą nustumia į šalį. Kad šuo, katė ir pelė galėtų toliau gyventi kartu, jie turi kalbėtis apie savo problemas. Nepaisant skirtumų ir nesutarimų, veikėjai supranta, kad iš tiesų gerai leidžia laiką ir nori toliau gyventi draugiškai.
Renginyje dalyvavo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Rūta” priešmokyklinės grupės „Pelėdžiukai” ugdytiniai su mokytojomis. Jaunieji dalyviai įkvėpti istorijos ir personažų Draugystės bibliotekai nupiešė mielus piešinius, kuriais pasigrožėti galite iki lapkričio 26 d.
Visus – mažus ir didelius – Draugystės biblioteka kviečia švęsti Šiaurės šalių literatūros savaitę, atrasti šiaurietišką kultūrą, skaitymo džiaugsmą ir vienybės dvasią!