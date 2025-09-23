Šiandien Marijampolėje sulaukta ypatingų svečių – mūsų mieste lankosi jaunimas iš Ukrainos Šeptyckio miesto, lydimi kunigo iš Ukrainos Mykola Leskiv ir Marijampolės įgulos kapeliono mjr. Edvardo Baniulio.
Viešnagė pradėta susitikimu Savivaldybės administracijoje, kur jaunuolius nuoširdaus pokalbio apie draugystę, bendrystę bei stiprybę, o to šiuo metu ypatingai reikia Ukrainai, pakvietė Marijampolės savivaldybės vicemerai Artūras Visockis ir Ričardas Bagdanavičius.
Jaunuoliai turės galimybę pažinti Marijampolės gyvenimą ir istoriją iš arti – apsilankyti LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione, susipažinti su mūsų karių kasdienybe ir iš arti pamatyti, kaip gyvena Lietuvos kariai. Jie taip pat lankysis Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejuje, kur sužinos apie iškilių istorinių asmenybių palikimą, bei pasivaikščios po miesto parkus, kurie šiuo metu vilioja rudenišku jaukumu.
Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius svečius patikino, kad lietuviai puikiai supranta, kaip svarbu išlikti vieningiems ir drauge išgyventi sunkius laikus. Jo teigimu, Ukrainos kova už laisvę šiandien yra ir mūsų visų kova, nes vertybės, už kurias Ukrainos žmonės kovoja, yra bendros visam laisvam pasauliui.
Ukrainiečiai nuoširdžiai dėkojo už šiltą priėmimą ir visokeriopą pagalbą, kurią Lietuva teikia jų šaliai. Jie sakė, kad matydami Ukrainos vėliavas Marijampolėje ir visoje Lietuvoje jaučia tikrą palaikymą bei draugystę, suteikiančią stiprybės jų tautai.