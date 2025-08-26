Rugpjūčio 30-ąją Marijampolė kviečia į ypatingą šventę – Šimtmečio minėjimo renginį „Kitokia stotis“, skirtą miesto pasididžiavimui – šimtmetį mininčiai geležinkelio stočiai.
Geležinkelio stotis – architektūros perlas, kuriame per šimtą metų persipynė tūkstančiai istorijų. Čia skambėjo pirmieji „sudie“ ir pirmieji „labas“, buvo išlydėti brangiausi žmonės, pasitikti sugrįžę, gimė svajonės apie pasaulį už horizonto. Ji matė ilgesį ir džiaugsmą, tylą ir dainas. Ji – mūsų vartai į pasaulį ir namų simbolis.
„Šimtmetis – ypatinga proga sugrąžinti dėmesį į šią erdvę ir pažvelgti į ją ne tik kaip į transporto mazgą, bet ir kaip į kultūros bei bendruomeniškumo vietą. Nuoširdžiai kviečiu marijampoliečius ir miesto svečius rugpjūčio 30-ąją kartu pasitikti šį jubiliejų – mėgautis muzika, menu, bendravimu ir šventiška atmosfera, kurią kursime visi drauge“, – į renginį kviečia Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.
STOTIS, KURI JUNGIA ŠIMTMETĮ
Marijampolės geležinkelio stotis – daugelio vadinama gražiausia Lietuvoje. Ji šimtą metų lydėjo keliautojus, buvo tylus mūsų krašto istorijų liudytojas. Dabar ji tampa šventės scena – vieta, kurioje susitinka praeitis, dabartis ir ateitis.
DIENĄ KURSIME – VAKARĄ ŠVĘSIME
Nuo ryto stotis ir jos prieigos virs gyvu kūrybos kiemu: vyks edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, skambės poezija ir muzika, vyks ekskursijos po stotį bei miestą, koncertai ir interaktyvios veiklos. Vakare šventės ritmą kurs vyrų vokalinis ansamblis „Quorum“, Liepa Mondeikaitė su grupe, lauks netikėtas „GOSS production“ kūrinys, o kulminacija taps – stoties 100-mečio šviesų įžiebimas.
100 METŲ KELIONIŲ, 100 METŲ GROŽIO
Šimtmetį pasitinkanti geležinkelio stotis – Marijampolės širdis, kupina emocijų ir istorijos. Čia prasidėjo kelionės, gimė prisiminimai, čia vis dar skamba mūsų krašto pasakojimai. Šimtmečio jubiliejus – tai akimirka sustoti ir pajusti pasididžiavimą savo miestu. Tai kvietimas iš naujo atrasti stotį – tokią, kokios dar nematėte: kupiną šviesos, muzikos ir bendrystės.
Rugpjūčio 30-ąją visi keliai ves į „Kitokią stotį“. Ateikime švęsti šimtmečio kartu – pasidžiaukime, kad Marijampolėje turime gražiausią geležinkelio stotį Lietuvoje!
KVIESKITE IR DRAUGUS IŠ KITŲ MIESTŲ, NES PO RENGINIO LAUKS NEMOKAMAS TRAUKINYS MARIJAMPOLĖ-KAZLŲ RŪDA- KAUNAS.