Antradienį, 14:54 val. Šakių r. Sintautų sen., Sintautų mstl., Ežero g. kilo gaisras medžio apdirbimo įmonės pastate.
Pranešta, kad įmonėje dega ciklonas.
Atvykus dulkių ir drožlių atskyrimo įrenginyje (ciklone) degė pjuvenos atvira liepsna.
Ciklonas yra kūgio formos, metalinis, 3,5 m aukščio.
Įrenginys pastatytas 65×15 m dydžio pastate, kurio sienos ir stogas dengtos šiferiu.
Atskiros patalpos atskirtos mūrinėmis pertvaromis.
Gaisro metu sulieta ~12 m² gipsinės perdangos.
