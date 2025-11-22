Daugeliui žmonių sloga gali tapti nepageidaujamu palydovu, o uždelsus ar netinkamai gydant, ji gali virsti sinusitu – nosies ir sinusų gleivinės uždegimu, kuris stipriai apsunkina kasdienybę.
Pastaruoju metu „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė kur kas dažniau vaistinėje sulaukia sloguojančių žmonių. Ji įvardija, kokias slogos gydymo klaidas jie dažniausiai daro, o taip pat pataria, kaip užkirsti kelią sinusito vystymuisi.
Kodėl „pasigauname“ slogą?
„Viena iš dažniausių priežasčių, kodėl susergama sinusitu, yra temperatūrų kaita lauke ir patalpose, kuri neretai priveda prie peršalimo. Ypač tais atvejais, kai dažnai vaikštoma tarp lauko ir šiltų patalpų, arba praleidžiama daug laiko mažai vėdinamose patalpose, kurios sudaro palankias sąlygas virusams plisti“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Taip pat vaistininkė priduria, kad peršalimas dažnai gali komplikuotis į sinusitą dėl nusilpusio imuniteto.
Kaip atpažinti sinusitą?
Sinusitas yra nosies ir sinusų gleivinės uždegimas, kurį sukelia virusai, bakterijos arba alergijos. Sinusai – tai kauluose esančios ertmės aplink nosį, akis ir skruostų srityje.
„Pagrindiniai simptomai, kurie gali padėti atpažinti šią būklę, yra užsikimšusi nosis, stiprus spaudimo jausmas arba skausmas veido srityje (ypač kaktos, nosies šonuose ar aplink akis), galvos skausmas, kuris sustiprėja pasilenkus, taip pat tirštos, geltonos arba žalios spalvos nosies išskyros. Kai kuriais atvejais gali pasireikšti pakilusi temperatūra, bendras silpnumas ir nemalonus kvapas iš burnos“, – vardija vaistininkė E. Ramaškienė.
Vaistininkė perspėja, kad jei simptomai trunka ilgiau nei savaitę arba intensyvėja, tai gali būti ženklas, kad peršalimas perėjo į sinusitą.
Dažniausios klaidos, gydant sinusitą
Pasak vaistininkės, viena dažniausių klaidų yra ignoruoti pirmuosius sinusito požymius. Ji pastebi, kad dažnai žmonės mano, kad tai tik užsitęsusi sloga, ir dėl to nesiima tinkamo gydymo.
„Kita paplitusi klaida – per dažnas nosies purškalų vartojimas. Nosies purškalai dekongestantai suteikia greitą palengvėjimą, tačiau naudojant juos ilgiau nei 5-7 dienas, mūsų nosies ertmė gali priprasti prie jų poveikio. Tokiais atvejais patariama nustoti vartoti dekongestantą ir palūkėti. Jūs galimai pajusite nosies gleivinės patinimą ir užgulimą, tačiau neskubėkite vartoti vaisto – greitu metu šis pojūtis praeis“, – pataria vaistininkė E. Ramaškienė.
Kaip gydyti sinusitą?
Jeigu susirgote sinusitu ir norite greičiau pasveikti, vaistininkė E. Ramaškienė pataria laikytis svarbiausių auksinių taisyklių.
Nosies plovimas – nosies plovimas su fiziologiniu tirpalu gali padėti pašalinti bakterijas iš nosies ertmės ir sumažinti gleivinės paburkimą, o hipertoninis tirpalas gali padėti išplauti tirštas gleives, palengvinti kvėpavimą.
Nosies purškalai – jie gali būti naudingi siekiant sumažinti nosies varvėjimą arba užgulimą. Visgi juos reikėtų vartoti atsargiai ir ne ilgiau kaip rekomenduojama.
Skausmo ir uždegimo malšinimas – jeigu susiduriate su varginančiu skausmu, patariama rinktis priešuždegiminius vaistus nuo skausmo.
Augaliniai preparatai – vaistinėse ieškokite augalinių preparatų, kurie padėtų skystinti gleives ir mažinti sinusų uždegimą.
Gerkite daug skysčių – skysčiai padeda skystinti gleives ir palengvina jų pašalinimą.
„Jeigu simptomai nepraeina per 7-10 dienų ar netgi stiprėja, būtina kreiptis į gydytoją, kad šis įvertintų jūsų sveikatą ir paskirtų individualų gydymą“, – pataria vaistininkė E. Ramaškienė.