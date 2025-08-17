Rugpjūčio 15-ąją Bagotojoje buvo surengtas antrasis po ilgesnės pertraukos atgaivintas futbolo turnyras „Žolinė 7×7“.
Šarūno Bieliuko dar prieš metus užkurta idėja, atgaivinti prieš eilę metų rengtus kasmetinius futbolo turnyrus, šiais metais sulaukė gerokai didesnio futbolo bendruomenės susidomėjimo.
„Žolinė 7×7“ naktiniame futbolo turnyre dalyvauti norėjo kur kas daugiau komandų nei buvo tam skirta vietų. Kadangi turnyras vyko vienoje Bagotosios dirbtinės dangos futbolo aikštėje, tai ir galimybės komandų kiekio atžvilgiu buvo ribotos – dalyvauti galėjo dvylika ekipų.
Pažymėsime ir tai, kad šis turnyras įtrauktas į Kazlų Rūdos savivaldybės Taurės vasaros sporto turnyrų kalendorių, todėl pavakare prasidėjusiame ir iki pat išnaktų vykusiame turnyre buvo kaunamasi ne tik dėl jo čempiono titulo, bet ir einamųjų įskaitinių taškų. Aštuonias valandas trukusioje futbolo šventėje atvyko futbolo komandos ne tik iš Lietuvos įvairių regionų, Kauno, Marijampolės, Alytaus rajono, Jonavos, Kazlų Rūdos, Klaipėdos, bet ir ekipa iš kaimyninės Lenkijos, tad tam tikra prasme turnyras įgavo ir futbolo mėgėjų tarptautinio mastelio atspalvį.
Praėjusiais metais jame triumfavo Kazlų Rūdos „Kazlų Rūda“ futbolininkai. Labai nedaug komandai pritrūko pakartoti šį pasiekimą. Tai nebuvo lengva vien dėl to, kad šiais metais ūgtelėjo ir turnyre padaugėjo pajėgių komandų, o ir ankstesnių turnyrų dalyvių meistriškumas ūgtelėjo.
Pagal jo nuostatus, komandos buvo suskirstytos į keturis pogrupius, kuriuose buvo žaidžiama rato sistema. Pogrupių nugalėtojai keliavo iškart į ketvirtfinalius, na o antras ir trečias vietas pogrupiuose iškovojusios komandos dėl patekimo į šį etapą turėjo sužaisti papildomas aštuntfinalio rungtynes. Geriausiai šis turnyras susiklostė Kauno „Tauro“ futbolininkams, kurie visose rungtynėse bent jau per pagrindinį dvikovos laiką nepraleido nei vieno įvarčio.
Nieko keisto, kad jų vartininkas Julius Kukonenko buvo pripažintas geriausiu „Žolinė 7×7“ turnyro vartininku. Jie grupės varžybose rezultatu 1:0 įveikė Klaipėdos „Futbolo Dievai“ ekipą, 2:0 nugalėjo praėjusių metų čempionus – Kazlų Rūdos „Kazlų Rūda“. Ketvirtfinalyje kauniečiai rezultatu 2:0 pranoko to paties miesto „Green White Boys“ futbolininkus, na o pusfinalyje pagrindiniam laikui pasibaigus fiksavus nulines lygiąsias prieš šiame sezone sėkmingai rungtyniaujančius Marijampolės r. „Lūtus“, juos palaužė tik po baudinių serijos 3:1. Na, ir finale „Tauras“ laukė Kazlų Rūdos „Kazlų Rūda“ ekipos.
Praėjusių metų nugalėtojams turnyro pradžia klostėsi gana sunkiai, nes kaip parodė jo visuma, ekipa pateko į „mirtininkų“ pogrupį. Kaip jau minėjome, Kazlų Rūda grupės varžybose nusileido 0:2 Kauno „Taurui“, na, o kitame mače rezultatu 1:1 sužaidė su Klaipėdos „Futbolo Dievais“, tad trečią vietą grupėje užėmusiai komandai atrankos etapą teko pradėti nuo aštuntfinalio laiptelio. Tai nesukliudė Kazlų Rūdos ekipai pasiekti finalo. Aštuntfinalyje Kazlų Rūdos komandos futbolininkai rezultatu 3:0 įveikė Lenkijos atstovus „Polonez“ NWE ekipą.
Ketvirtfinalyje „Kazlų Rūda“ po dramatiškos kovos paskutinę sekundę išsigelbėjo mače prieš apmaudų pralaimėjimą patyrusią to paties miesto „Hardy Boyz“ komandą, įveikdama juos rezultatu 1:0. Pusfinalyje Kazlų Rūdos „Kazlų Rūda“ penkiolikos minučių futbolo epopėjoje rezultatu 2:0 nugalėjo Klaipėdos „Futbolo Dievus“.
Finalas su Kauno „Tauru“ buvo vertas savo vardo. Pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui, nugalėtojas nepaaiškėjo, fiksuotos nulinės lygiosios, tad teko mušti baudinių seriją. O ją rezultatu 3:2 laimėjo „Tauro“ futbolininkai, kurie triumfo akimirkomis į žvaigždėtą dangų ir kėlė „Žolinė 7×7“ nugalėtojo taurę.
Mažajame finale susikirto Marijampolės r. „Liūtų“ ir Klaipėdos „Futbolo Dievų“ interesai. Atkaklią ir dramatišką kovą laimėjo klaipėdiečiai, įveikę varžovus minimalia persvara ir įšokę į prizininkų gretas. Įdomumo dėlei pažymėsime, jog burtai taip sukrito, kad visas šio turnyro prizininkų trejetukas buvo iš tos pačios grupės…
Naudingiausiu šio turnyro futbolininku buvo pripažintas Justas Juozelskis (Kauno „Tauras“), rezultatyviausiu tapo – Ignas Raštutis (Kazlų Rūdos „Kazlų Rūda“).
Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šįmet Bagotojoje buvo tikra futbolo šventė. Šalia futbolo aikštėje užvirusių kovų, mažiesiems buvo sudaryta galimybė pasivaržyti žaidžiant 1×1 stalo futbolą, taip pat išmėginti futbolo smiginį, renginio sirgaliams sudalyvauti žaidimuose, loterijoje, mėgautis „Būdelė“ virtuvės kai kuriais patiekalais, užkandžiais, galimybė pasinaudoti barberio paslaugomis, jaukią atmosferą užtikrino įvairiems skoniams pritaikyta muzika, o kur dar lazerių šou…
Neabejojama, jog ši futbolo šventė turės vis gilesnes tradicijas ir ne vienai futbolo mėgėjų komandai tai bus ne tik galimybė dalyvauti, bet ir tapti jo nugalėtoju prestižo reikalas… Taigi, tai buvo paskutinis vasaros futbolo turnyras ir finalinė dalis kovoje dėl Kazlų Rūdos savivaldybės Taurės laukia jau rugsėjo 6 d. Kazlų Rūdoje. Jo pradžia – 10.00 val.
Kazlų Rūdos savivaldybės Taurės turnyrinė futbolo komandų rikiuotė:
- Marijampolės „Niekur nežaidę“ – 15 taškų;
- Marijampolės r. „Liūtai“ – 14 taškų;
- Jonavos „Ultros“ – 10,75 taško;
- Kazlų Rūdos „Kazlų Rūda“ – 9 taškai;
- Kybartų „Jaunystė 2000“ – 6 taškai;
- Kauno „Tauras“ – 6 taškai;
- Kazlų Rūdos „Hardy Boyz“ – 5,75 taško;
- „Simnas“ – 5 taškai;
- Klaipėdos „Futbolo Dievai“ – 4 taškai;
- Marijampolės „Raudonieji velniai“ – 4 taškai;
- BSC „Marijampolė-Vikmeka“ – 3 taškai;
- Kauno „Vilijampolė“ – 0,75 taško;
- Kauno „Green White Boys“ – 0,75 taško;
- Kauno „Random XI“ – 0 taškų;
- Kauno „United 77“ – 0 taškų;
- „Polonez“ NWE – 0 taškų.