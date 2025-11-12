Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pateiktai svarstyti Vyriausybės išvadai dėl Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo projekto. Šiuo projektu iš esmės pritarta pasiūlymui išplėsti šeimų, kurios gali gauti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką, ratą. Kartu SADM pasiūlė tobulinti įstatymo projektą ir dar išplėsti potencialių kompensacijos gavėjų ratą. Įstatymo projektui dar turės pritarti Seimas.
,,Svarbu sudaryti palankesnes sąlygas vaikus auginantiems tėvams anksčiau sugrįžti į darbo rinką, derinti darbą, mokymąsi su šeimos įsipareigojimais. Valstybės finansinė pagalba suteikiant galimybę pasinaudoti auklės paslaugomis tėvams, kurių vaikai nelanko darželio, – tai konkreti priemonė, nukreipta į šeimos politikos stiprinimą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
5,2 bazinių socialinių išmokų dydžio (šiuo metu 364 Eur) vaiko priežiūros kompensacinę išmoką siūloma skirti ir mokėti už vaiką, kuris nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir pagal vaiko priežiūros sutartį su vaiko tėvu ar globėju už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens (auklės), ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas (ar vienintelis) iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi ar studijuoja pagal profesinio mokymo programą ar pagal nuolatinės formos studijų programą.
Siekiant užtikrinti asmenų lygiateisiškumo principą, SADM papildomai pasiūlė, kad vaiko priežiūros kompensacinė išmoka būtų mokama ir besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa, taip pat studijuojantiems doktorantūroje ar rezidentūroje.
Seimui priėmus įstatymo projektu siūlomus pakeitimus, vaiko priežiūros kompensacinę išmoką kasmet papildomai gautų apie 80–100 asmenų. Įstatymo pakeitimams įsigaliojus nuo 2026 m. birželio 1 d., tam iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų išmokoms vaikams mokėti, papildomai būtų skiriama apie 220 tūkst. eurų.
Vaiko priežiūros kompensacinė išmoka dirbantiems tėvams ar globėjams, kurių vaikai nelanko darželio ir už atlyginimą prižiūrimi auklės, pradėta skirti ir mokėti nuo šių metų sausio 1 d.
Per šių metų I-III ketvirtį vaiko priežiūros kompensacinę išmoką gavo 1313 asmenų ir tam skirta 2,4 mln. eurų.