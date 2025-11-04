Kalvarijos savivaldybėje yra 13 registruotų kapinių, 11 iš jų jau pasiekiamos elektroninėje CEMETY sistemoje.
Tikimasi, kad skaitmenizavimas suteiks daug patogumų gyventojams: bus paprasčiau surasti artimųjų kapavietes, ypač atvykus iš kito miesto ar užsienio; perkėlus kapinių duomenis į elektroninę sistemą, bus lengviau tvarkyti su laidojimu ir kapinių priežiūra susijusius reikalus.
Skaitmenizavimo procesas Kalvarijos savivaldybėje prasidėjo 2025 metų pradžioje ir bus tęstinis. Likusios – Brazavo ir Mindaugų kapinės – bus skaitmenizuotos iki šių metų galo. Tolimesnį procesą prižiūrės seniūnai.
Velionių paieška: www.cemety.lt įveskite vardą, pavardę arba tik jų fragmentą.
Navigacija iki pat kapo: sistemoje spustelėkite „Google Maps“ ir kelias jus nuves tiesiai prie kapavietės.