Penktadienį, rugpjūčio 22 d., mugės organizatorius UAB „Mugių centras“ skelbia registracijos pradžią į tradicinę mugę „Sūduvos kraitė 2025“, kuri vyks 2025 m. rugsėjo 27 d. J. Basanavičiaus aikštėje ir Vilkaviškio gatvėje, Marijampolėje.
Tai viena spalvingiausių ir laukiamiausių rudens švenčių, kasmet suburianti daugybę prekybininkų ir lankytojų.
Registracija į renginį vyks dviem etapais:
- 10.00–11.00 val. registruotis kviečiami Marijampolės savivaldybės teritorijoje įsiregistravę prekybininkai. Jie privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį registraciją savivaldybėje.
- Nuo 12.00 val. registracija atvira visiems kitiems prekybininkams.
Į mugę kviečiami:
- tautodailininkai ir amatininkai;
- dizaineriai ir kūrėjai;
- tautinio bei kulinarinio paveldo atstovai;
- maisto produktų gamintojai ir jų atstovai;
- sodinukų augintojai bei prekybininkai.
Mugėje galima prekiauti tik nemasinės prekybos gaminiais: tautinio paveldo produktais, tradiciniais gaminiais, tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais, rankų darbo gaminiais, rūbais, gamtos gėrybėmis, sodinukais, žemės ūkio ir maisto produktais.
Registracija vykdoma svetainėje: www.mugiucentras.lt
Kilus klausimams, kviečiame kreiptis į mugės organizatorių UAB „Mugių centras“.