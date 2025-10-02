Į Nacionalinę krepšinio lygą („URBO-NKL“) sugrįžęs Žygimantas Skučas solidžiai debiutavo Vilkaviškio „Perlas Go“ (1-0) komandoje. Šarūno Zablockio auklėtiniai išvykoje 94:72 (23:22, 27:21, 21:16, 23:10) sutriuškino Ukmergės „Steką“ (0-1).
33-ejų puolėjas per 28 minutes pelnė 12 taškų (4/11 dvit., 4/6 baud.), atkovojo 5 kamuolius, išprovokavo 5 pražangas ir surinko 12 naudingumo balų.
Naudingiausiai nugalėtojų gretose žaidė Justinas Ramanauskas, kuris šį tarpsezonį sportavo kartu su Panevėžio „Lietkabeliu“.
Gynėjas per 31 minutę ant parketo surengė 20 taškų (5/9 dvit., 1/3 trit., 7/8 baud.), 5 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyvių perdavimų, 7 išprovokuotų pražangų ir 28 efektyvumo balų pasirodymą.
Pralaimėtojų ekipoje išsiskyrė Justas Šukelis. Puolėjas per 25,5 minutės sumetė 17 taškų (6/11 dvit., 5/9 baud.), atkovojo 6 kamuolius, išskirstė 4 rezultatyvius perdavimus ir 6 sykius suklydo.
Pirmoje rungtynių pusėje abi ekipos keitėsi sėkmingomis atkarpomis, tačiau rungtynių lūžis įvyko antrajame ketvirtyje, kai Vilkaviškio ekipa spurtavo 14:7 ir į pertrauką išsinešė 7 taškų pranašumą (50:43).
Trečiajame kėlinuke po Kipro Urbanavičiaus dvitaškio komandas skyrė 5 taškai (57:62), tačiau tuomet „Perlas Go“ laimėjo atkarpą 9:2 ir prieš lemiamą rungtynių dalį turėjo 12 taškų persvarą (71:59).
Vėliau Vilkaviškio ekipa toliau tęsė gerą žaidimą ir galiausiai „URBO-NKL“ starte šventė triuškinamą pergalę (94:72).
„Stekas“: Justas Šukelis 17 (6/11 dvit., 5/9 baud., 6 atk. kam., 4 rez. perd., 6 kld.), Vytautas Saulis 10 (3/7 dvit.), Mantas Šerkšnas 8 (2/6 trit.), Dominykas Bučas ir Kipras Urbanavičius (4 rez. perd., 4 kld.) po 7.
„Perlas Go“: Justinas Ramanauskas 20 (5/9 dvit., 7/8 baud., 5 atk. kam., 6 rez. perd., 28 naud.), Theodore’as Gadsdenas 17 (6/10 dvit., 7 atk. kam.), Jorellas Saterfieldas 16 (4/6 dvit., 2/3 trit.), Žygimantas Skučas 12 (4/11 dvit., 5 atk. kam.), Mantvydas Žukauskas 11 (2/3 trit., 5/7 baud.), Titas Pažarauskas 10 (4/6 dvit.).