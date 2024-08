Šlapimo pūslės uždegimas, dar vadinamas cistitu, yra dažna liga, o ypatingai vasaros sezonu. Vasariškos pramogos kartais gali pasibaigti stipriu deginimo jausmu šlapinantis, pilvo skausmais apačioje, karščiavimu ir dažnu šlapinimusi.

„Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Kuopytė atskleidžia dažniausias klaidas, kurios vėliau „kainuoja“ šlapimo pūslės uždegimą, bei pataria, kaip palengvinti patiriamus skausmus.

Susirgti šlapimo pūslės uždegimu vasarą – paprasta

Vasaros metu yra tam tikrų veiksnių, kurie padidinti šlapimo pūslės ir takų infekcijų riziką. Vaistininkė įvardija, kokios priežastys yra pačios dažniausios:

„Pirmiausia, karštis skatina prakaitavimą, todėl organizmas netenka daugiau skysčių. Dėl to sumažėja šlapimo kiekis, o tai lemia didesnę bakterijų koncentraciją šlapimo takuose. Be to, vasarą dažniau naudojamės viešaisiais baseinais, kubilais, pirtimis, kur galima susidurti su bakterijomis, sukeliančiomis šlapimo pūslės uždegimą. Taip pat viena dažniausių šlapimo pūslės priežasčių – ilgas buvimas šlapiame maudymosi kostiumėlyje, kur susidaro tinkama terpė infekcijoms vystytis“, – pasakoja vaistininkė G. Kruopytė.

Anot jos, šlapimo pūslės uždegimo priežasčių yra kur kas daugiau. Dažnai tai nulemia netinkama asmeninė higiena, hormoniniai pokyčiai, imuninės sistemos nusilpimas. Visgi, yra ir tabu priežasčių, kuriomis iki šiol ne visi yra linkę kalbėti.

„Viena dažniausių priežasčių – žmogaus žarnyne gyvenančios bakterijos Escherichia coli, kurios patekdamos į šlapimo pūslę, sukelia infekciją. Jos čia gali patekti netaisyklingai šluostantis po išsituštinimo – iš galo į priekį. Taip bakterijos iš žarnyno patenka į šlapimo takus. Taip pat kai kurios moterys yra linkusios sirgti cistitu po lyginių santykių dėl šlapimo takų mechaninio sudirginimo. Tai labai natūralios šlapimo pūslės uždegimo priežastys, todėl nereikėtų vengti apie tai kalbėti“, – pasakoja vaistininkė G. Kruopytė.

Kaip palengvinti skausmą?

Juntami šlapimo pūslės uždegimo simptomai gali būti labai nemalonūs ir skausmingi, tačiau yra keletas būtų, kaip juos palengvinti.

„Visų pirma, rekomenduojama gerti daug skysčių, ypač vandens. Tai padeda praplauti šlapimo takus ir sumažinti bakterijų kiekį. Taip pat sušvelninti skausmą gali padėti šiluma – t. y. šildymo pagalvėlė arba pagulėjimas šiltoje vonioje. Ir, žinoma, venkite maisto produktų ir gėrimų, kurie gali dirginti šlapimo pūslę. Tai būtų kava, alkoholis, aštrus maistas bei citrusiniai vaisiai“, – teigia G. Kruopytė.

Visgi, vaistininkė įspėja – jeigu jaučiate šlapimo pūslės simptomus, nedelskite ir pirmiausia kreipkitės į gydytoją, kuris atliktų tyrimus ir paskirtų jums tinkamiausią gydymą. Ji primena, kad šlapimo pūslės uždegimui gydyti gali būti skiriami antibiotikai.

Kas padės užkirsti kelią šiai infekcijai ateityje?

„Svarbiausia – tinkama asmeninė higiena. Reikėtų stengtis valyti intymiąją sritį iš priekio į galą, kad bakterijos iš žarnyno nepatektų į šlapimo takus. Taip pat stenkitės neperšalti – venkite sėdėjimo ant šaltų paviršių, bei kuo trumpiau dėvėkite šlapius drabužius, maudymosi kostiumėlius. Be to, labai svarbu nekentėti norint šlapintis, nes šlapimo sulaikymas irgi gali padidinti infekcijos riziką“, – pasakoja vaistininkė G. Kruopytė.

Pasak vaistininkės, kai kurios moterys, linkusios į šlapimo pūslės uždegimą, papildomai vartoja preparatus su spanguolėmis arba geria jų sultis, taip pat preparatus su D-manoze. Visa tai gali padėti sumažinti bakterijų prilipimą prie šlapimo takų sienelių.