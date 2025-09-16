Deginantis, skausmingas šlapinimasis ir dažnas noras eiti į tualetą net ir neseniai jame buvus.
Pasak „Eurovaistinės“ vaistininkės Elvyros Ramaškienės, tai pirmieji signalai, kad gali būti šlapimo takų infekcija. Ji dalijasi patarimais, kaip atpažinti šią ligą, kokių priemonių imtis iškart ir kaip sumažinti riziką ateityje.
Stiprėjantys simptomai
„Šlapimo takų infekcijas dažniausiai išduoda deginantis, skausmingas šlapinimasis, ir nuolatinis noras šlapintis, nors pūslė būna beveik tuščia. Taip pat gali pakisti pats šlapimas – tapti drumstas, įgauti nemalonų kvapą, gali atsirasti kraujo priemaišų. Šalia visų šių simptomų atsiranda karščiavimas, pilvo apačios skausmas, kuris ilgainiui pereina į juosmens sritį“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Pasak vaistininkės, šlapimo takų infekcijos dažniau pasireiškia moterims dėl trumpesnės šlaplės. Taip pat riziką gali padidinti lytiniai santykiai, netinkama intymi higiena, nepakankamas skysčių vartojimas, nusilpusi imuninė sistema, peršalimas, ypač pašalus kojas.
Pirmi žingsniai pajutus simptomus
„Pajutus pirmuosius požymius, patariama gerti daug skysčių – vandens ir žolelių arbatų. Tai gali padėti tarsi „išplauti“ bakterijas iš šlapimo takų. Taip pat reikėtų vengti alkoholio, kofeino ir stipriai sūdytų produktų, nes jie dirgina šlapimo pūslę. Jei atsiranda pilvo skausmai ar spazmai, gali padėti šilti kompresai, dedami ant pilvo apačios“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Vis dėlto ji pabrėžia, kad šios priemonės gali palengvinti simptomus, tačiau vis tiek vertėtų pasikonsultuoti su gydytoju dėl tolimesnio gydymo, nes kai kuriais atvejais gali būti skiriami antibiotikai.
„Lengvesniais atvejais gydytojas gali rekomenduoti vaistažoles, maisto papildus ar nereceptinius vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra spanguolių ekstrakto, D-manozės ar meškauogių lapų, gelsvių šaknų, širdažolių ir rozmarinų lapų ekstraktų“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė bei paaiškina pagrindinių medžiagų veikimą.
Spanguolių ekstraktas
„Spanguolėse esantys proantocianidinai gali trukdyti bakterijoms prisitvirtinti prie šlapimo takų sienelių. Tuomet organizmui lengviau pašalinti jas su šlapimu. Dėl šios priežasties gydytojai gali rekomenduoti maisto papildus su spanguolių ekstraktu vartoti profilaktiškai, ypač moterims, linkusioms į pasikartojančias šlapimo takų infekcijas“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
D-manozė
„D-manozė – tai natūralus cukrus, kuris veikia tarsi „masalas“ bakterijoms. Jos organizme dažniau prisitvirtina prie D-manozės molekulių, o ne prie šlapimo takų sienelių. Kadangi D-manozė lengvai pašalinama su šlapimu, kartu su ja iš organizmo pasišalina ir bakterijos“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Meškauogių lapai
„Meškauogių lapai turi antibakterinį poveikį. Jų arbata nuo seno vartojama esant šlapimo takų uždegimams. Vis dėlto ją reikia vartoti saikingai ir ne ilgiau kaip 2–3 savaites, nes didelės dozės per ilgesnį laiką gali sudirginti skrandį“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.