Nuo 2025 metų sausio 1 dienos pasikeitė Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis apmokamos ambulatorinės slaugos namuose teikimo ir apmokėjimo tvarka. Tikimasi, kad pokyčiai leis pacientams gauti kokybiškesnes slaugos paslaugas jų gyvenamojoje vietoje bei užkirs kelią anksčiau pastebėtam piktnaudžiavimui.

Fiksuojama slaugos specialistų buvimo vieta

Pagal naują tvarką iš PSDF apmokamą ambulatorinę slaugą namuose teikiančio kiekvieno specialisto buvimo vieta nuo šių metų yra stebima. Tai yra gydymo įstaigos, teikiančios šias paslaugas, turėjo įsigyti įrangą, skirtą kiekvieno komandos nario buvimo vietai nustatyti tuo metu, kai teikiama paslauga. Ši priemonė taikoma ir dėl paties personalo saugumo.

Jei informacija teikiant paslaugas buvo fiksuojama nustatytomis priemonėmis, ji turi būti saugoma ne trumpiau kaip pusmetį nuo to laiko, kai ambulatorinė slauga namuose ligoniui buvo suteikta, o pasibaigus šiam terminui, sunaikinama.

Per dieną – ne daugiau kaip 10 pacientų

Nuo šių metų keitėsi reikalavimas, kiek vienas ambulatorinę slaugą namuose teikiantis specialistas per dieną gali aplankyti pacientų, kad visiems būtų suteiktos kokybiškos paslaugos. Tvarkos reikalavimuose įtvirtinta, kad vienu etatu dirbantis komandos narys (slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas ar ergoterapeutas) per darbo dieną gali suteikti ne daugiau kaip 10 ambulatorinės slaugos paslaugų namuose, apmokamų PSDF lėšomis. Tais atvejais, kai komandos nario darbo krūvis yra kitoks, maksimalus per darbo dieną galimų suteikti paslaugų skaičius priklauso nuo per darbo dieną dirbtų šio komandos nario valandų skaičiaus.

Jei ambulatorinę slaugą namuose teikiantis specialistas, dirbantis 1 etatu, teikia ir šią slaugą, ir ambulatorinę paliatyviąją pagalbą, bendras visų paslaugų skaičius per darbo dieną negali viršyti 10.

Nauji poreikio vertinimo balai

Klausimynas, pagal kurį ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikio reikalingumas vertinamas balais, yra pasikeitęs jau nuo 2024 metų lapkričio 1 dienos. Dabar, jei pagal klausimyną pacientas surenka iki 19 balų, vertinama, kad ambulatorinė slauga namuose pacientui nereikalinga. Mažas ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikis, kai reikalinga laikina slauga namuose, nuo praėjusio lapkričio nustatomas tada, kai pagal klausimyną pacientas surenka nuo 20 iki 33 balų.

Surinkus nuo 34 iki 49 balų, fiksuojamas vidutinis ambulatorinės slaugos namuose poreikis ir nenuolatinės slaugos namuose reikalingumas. Kai pagal klausimyną surenkama 50 arba daugiau balų, pacientui nustatomas didelis šių paslaugų poreikis. Tuomet pacientui skiriama arba nuolatinė slauga namuose, arba rekomenduojama jį slaugyti ligoninėje.

PSDF lėšomis apmokamos ne daugiau kaip 2 tą pačią dieną tam pačiam pacientui, kuriam nustatytas mažas ar vidutinis ambulatorinės slaugos namuose poreikis, suteiktos paslaugos. Jei pacientui nustatytas didelis šių paslaugų poreikis, apmokamos ne daugiau kaip 3 tą pačią dieną tam pačiam pacientui suteiktos paslaugos.

Kam skiriama slauga namuose?

Per kalendorinius metus iš PSDF lėšų apmokamos ne daugiau kaip:

52 ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, suteiktos vienam paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas mažas šių paslaugų poreikis;

156 ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, suteiktos vienam paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas vidutinis šių paslaugų poreikis;

365 ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, suteiktos vienam paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas didelis šių paslaugų poreikis.

Iš PSDF apmokamą slaugą namuose gali gauti privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti gyventojai, kuriems dėl pakitusios sveikatos būklės ar dėl funkcinio sutrikimo sunku visavertiškai veikti kasdienėje buityje, taip pat tie, kuriems reikia pooperacinės slaugos.

Slaugos paslaugas namuose turėtų užtikrinti visos pirmines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos prie jos prisirašiusiems gyventojams. Įstaigos šias paslaugas gali teikti pačios arba sudaryti sutartį su kita įstaiga. Siuntimą slaugai namuose gauti išrašo arba šias paslaugas paskiria paciento šeimos gydytojas. Kai po operacijos išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savimi ir reikia pooperacinės slaugos, siuntimą išrašo gydytojas chirurgas, kur pateikdamas paciento slaugos rekomendacijas. Tuomet pacientas su siuntimu dėl slaugos paslaugų namuose turėtų kreiptis į savo polikliniką.