Marijampolės savivaldybės administracijoje ketvirtadienį netrūko smalsių žvilgsnių, drąsių klausimų ir nuoširdaus juoko – čia svečiavosi Marijampolės marijonų gimnazijos šeštokai, lydimi klasės auklėtojos Oksanos Žukauskienės.
Drąsūs, žingeidūs ir kupini smalsumo šeštokai atvyko pasidomėti, kuo gyvena savivaldybės valdžia ir kaip atrodo mero kasdienybė.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda mokiniams papasakojo, kaip veikia savivaldybė, kas padeda jam priimti sprendimus ir kokias atsakomybes tenka prisiimti vadovaujant miestui. Tačiau oficiali dalis greitai virto smalsių klausimų lavina – jaunieji svečiai teiravosi apie mero laisvalaikį, sportą, mėgstamas knygas, kasdienius įpročius bei tai, kas padeda išlaikyti motyvaciją.
Įsidrąsinę mokiniai pasuko ir į rimtesnes temas – kalbėjosi apie MRU Sūduvos akademijos naudą regionui, domėjosi apie didžiausias savivaldybės įmones, numatomus didelius projektus savivaldybėje, netgi apie dirbtinio intelekto galimybes bei patyčių prevenciją.
Susitikimo pabaigoje meras pakvietė vaikus į savo kabinetą – čia jie galėjo iš arti pamatyti mero regalijas, pažvelgti į darbų užkulisius ir trumpam pasijusti miesto vadovais.
Meras džiaugėsi jaunųjų mokinių drąsa ir išradingumu, gyrė juos už aktualius klausimus bei linkėjo niekada neprarasti smalsumo, domėtis pasauliu ir drąsiai siekti savo svajonių.