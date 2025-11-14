Savaitgalį Keturvalakiuose netrūko taiklių metimų ir geros nuotaikos – smiginio klubas „Keturvalakiai“ paminėjo 3-jų metų sukaktį.
Per šį laikotarpį klubas spėjo suburti aktyvią sporto bendruomenę ir įsitvirtinti visos šalies smiginio žemėlapyje. Lietuvos darts sporto federacijos klubų reitinge jis užima net 4-ąją vietą.
Šventėje dalyvavo ir vicemeras Joris Juškauskas, kuris pasveikino klubo narius, padėkojo už bendruomeniškumą bei linkėjo, kad kiekvienas metimas būtų taiklus ir įkvėptų siekti dar didesnių pergalių.
Sveikiname klubą su gražia sukaktimi ir linkime energijos, pergalių bei tiksliai lekiančių metimų!
Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybė