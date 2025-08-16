Vasarą atostogų maršrutai nuveda toli – nuo Smiltynės iki Italijos ežerų ar Norvegijos fiordų. Tiesa, ne visos išvykos nuosava transporto priemone būna sklandžios. Draudikų statistika rodo, kad neretam vairuotojui prireikia techninės pagalbos kelyje, vis dažniau tai nutinka ir užsienyje. Šiemet kas ketvirtas pagalbos kelyje iškvietimas registruotas svetur – tai penktadaliu daugiau nei pernai, kai už Lietuvos ribų fiksuotas tik kas penktas toks incidentas.
„Dažniausios techninės pagalbos iškvietimų priežastys – prakiurusios padangos, automobilio variklio gedimai ir eismo įvykiai. Dažnai automobilį tenka transportuoti iki autoserviso, suteikti pakaitinę transporto priemonę – šios paslaugos kasmet brangsta, tad natūraliai auga ir vidutinė žalos suma“, – komentuoja draudimo bendrovės ERGO Transporto priemonių žalų administravimo skyriaus vadovas Raimondas Bieliauskas.
Nors dažniausiai pagalbos kelyje vairuotojams prireikia Lietuvoje – čia šiemet užfiksuota 73 proc. visų incidentų, vis dažniau techninės pagalbos lietuviams prireikia ir svetur. Jei pernai užsienyje buvo fiksuojamas maždaug kas penktas techninės pagalbos iškvietimas, šiemet jų dalis išaugo iki kas ketvirto. Dažniausiai problemos ištiko Vokietijoje (8 proc.) ir Lenkijoje (7 proc.), tačiau vairuotojams pagalbos prireikė ir Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje bei kitose Europos šalyse.
„Tai rodo, kad lietuviai vis drąsiau keliauja Europoje ir su nenumatytais techniniais iššūkiais susiduria ne tik artimiausiose kaimyninėse šalyse. Nors priežastys, dėl kurių vairuotojams prireikia pagalbos kelyje, Lietuvoje ir užsienyje nesiskiria, tačiau, kai kelionė nutrūksta toli nuo namų, vairuotojai jaučia daugiau streso. Dažnai ir automobilio remonto ar transportavimo kaštai šiose šalyse būna kur kas didesni“, – sako R. Bieliauskas.
Prieš kelionę – automobilio apžiūra
Kaip teigia draudimo ekspertas, norint sumažinti riziką, kad kelyje prireiks pagalbos, prieš kiekvieną ilgesnę kelionę vertėtų atlikti išsamią automobilio apžiūrą. Ypatingai svarbu patikrinti padangų slėgį ir protektoriaus gylį, aušinimo skysčio ir tepalų lygius, taip pat pasitikrinti akumuliatorių, jei jam daugiau nei treji metai. Tą rekomenduojama daryti ne kelionės išvakarėse, o iš anksto, kad prireikus dar būtų laiko remontui.
„Keliones į užsienį planuojantiems vairuotojams verta peržiūrėti ir turimas draudimo opcijas. Pavyzdžiui, turintiems mūsų KASKO draudimą, visoje Europoje galioja ir „Pagalbos kelyje“ paslauga, kuri apima ne tik automobilio transportavimą, bet ir pakaitinio automobilio suteikimą iki 15 dienų ar kelionės pratęsimą, po transportavimo paslaugos. Tad net ir susidūrus su techniniais sutrikimais netenka iš naujo perplanuoti visos kelionės“, – kalba ERGO Transporto priemonių žalų administravimo skyriaus vadovas.
Draudimo ekspertas primena, kad taip pat labai svarbu iš anksto išsiaiškinti, kur reikėtų kreiptis pagalbos, jeigu vis dėlto kiltų gedimų, užsirašyti numerį, kuriuo reiktų skambinti, bei atidžiai perskaityti pagalbos kelyje sąlygas.