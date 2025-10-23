Trečiadienį Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje tvyrojo azartas, juokas ir sportinė dvasia, čia prasidėjo 2025–2026 mokslo metų „Lietuvos mokyklų žaidynių“ (LMŽ) sezonas! Pirmieji į aikštelę žengė vaikinai, žaidę kvadratą – emocijų netrūko nuo pat pirmųjų žaidimo minučių.
Azartiškas moksleivių varžybas stebėjo Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis ir Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Justė Viltrakienė. Jie su šypsenomis palaikė jaunuosius sportininkus, o salės atmosfera priminė tikrą mokyklinių varžybų džiaugsmą ir bendrystę.
„Lietuvos mokyklų žaidynes“ kasmet organizuoja Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Tai bene didžiausias šalies moksleivių sporto renginys – LMŽ kasmet suburia apie 200 tūkst. mokinių iš 59 šalies savivaldybių.
Žaidynių tikslas – per sportą ugdyti sąmoningus, aktyvius ir bendruomeniškus jaunuolius, suprantančius fizinio aktyvumo vertę kasdienybėje. LMŽ skatina mokinius išbandyti įvairias sporto šakas, atrasti džiaugsmą judėjime ir formuoti įprotį sportuoti visą gyvenimą.