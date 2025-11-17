Marijampolės miesto Kalėdinės eglės įžiebimo mugės organizatorius UAB „Bravo idėja“ kviečia registruotis į šventinę mugę!
Mugė vyks:
2025 m. gruodžio 6 d., J. Basanavičiaus aikštėje, Marijampolėje.
Į mugę kviečiami:
- tautodailininkai ir amatininkai;
- kulinarinio paveldo atstovai;
- maisto, gėrimų ir užkandžių gamintojai;
- dizaineriai ir meno kūrėjai;
- prekybininkai bei miesto verslo atstovai;
- bendruomenės, klubai ir asociacijos.
Registracija:
- Marijampolės gyventojai gali registruotis nuo pirmadienio (lapkričio 17 d.).
- Visi kiti dalyviai gali registruotis nuo antradienio (lapkričio 18 d.).
Svarbu:
Marijampolės savivaldybės tautodailininkams, turintiems galiojantį tautodailininko pažymėjimą, mokestis už mugės organizatoriaus paslaugas netaikomas.
Kaip užsiregistruoti?
Registracija vykdoma elektroniniu paštu. Norint dalyvauti mugėje, reikia atsiųsti laišką adresu [email protected], nurodant, kokius gaminius ar produkciją planuojate pristatyti.
Daugiau informacijos:
www.bravoideja.lt
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija