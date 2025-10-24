Nors oras ketvirtadienį nelepino, tačiau jis tik dar labiau priminė, kokia svarbi ir atsakinga yra statutinių pareigūnų tarnyba.
J. Basanavičiaus aikštėje vyko Statutinių pareigūnų dienos renginys, subūręs daugybę smalsių vaikų ir jaunuolių iš Marijampolės švietimo įstaigų. Jie turėjo išskirtinę progą iš arti susipažinti su įvairių tarnybų darbu, pabendrauti su pareigūnais ir išbandyti jų atsivežtą techniką.
Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius sveikindamas dalyvius sakė: „Tarnauti savo bendruomenei – didelė garbė. Nors oras šiandien mus ir išbando, tačiau laikas, praleistas tokiame renginyje yra prasmingas ir vertingas. Tai puiki pilietiškumo pamoka, padedanti geriau suprasti, kokią reikšmę turi pareigūnų darbas mūsų kasdienybėje. Nuoširdžiai dėkoju Užimtumo tarnybai ir „Karjerui“ už šią gražią iniciatyvą, o visiems pareigūnams ir švietimo įstaigoms už bendrystę ir įkvėpimą jaunajai kartai“.
Renginyje apsilankė ir Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda ir Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis. Vadovai visi kartu apžiūrėjo statutinių tarnybų stendus, bendravo su pareigūnais bei jaunimu, domėjosi demonstruojama įranga ir veiklomis.
Renginyje dalyvavo:
- Marijampolės apskrities VPK,
- Lietuvos kalėjimų tarnyba,
- Valstybės sienos apsaugos tarnyba,
- Lietuvos muitinė,
- Karo prievolės ir komplektavimo skyrius,
- Lietuvos kariuomenės KASP,
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas,
- Viešojo saugumo tarnyba,
- Marijampolės profesinio rengimo centras,
- Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademija.
Dėkojama pareigūnams už nuoširdumą, o jauniesiems marijampoliečiams – už energiją, smalsumą ir norą pažinti!