Šių metų spalio mėn. 21–24 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotoja Raminta Liubelionienė, kartu su kolegėmis iš kitų Kauno regiono bibliotekų, turėjo išskirtinę galimybę vykti į stažuotę Norvegijoje.
Vizito tikslas buvo susipažinti su Olesiundo bibliotekų veikla, Norvegijos kultūra bei pasisemti idėjų, kurias galima pritaikyti Lietuvos bibliotekose.
Pirmasis susitikimas įvyko Olesiundo centrinėje bibliotekoje. Tai erdvi, šiuolaikiška biblioteka, kurioje gausu veiklų įvairaus amžiaus lankytojams. Čia išskirtinis dėmesys skiriamas ankstyvojo skaitymo skatinimui, o vienas iš pavyzdžių – edukacinė programa „Les Vegas, Baby!“ skirta patiems mažiausiems – 7–18 mėnesių vaikams ir jų tėvams.
Šios edukacijos autorius pasidalino patirtimi, kaip vyksta užsiėmimai bei plačiau papasakojo apie vaikų skaitymo skatinimo priemones bibliotekose, pabrėždamas, kad skaitymas Norvegijoje suvokiamas ne tik kaip ugdymo, bet ir kaip bendravimo bei bendruomeniškumo forma.
Didelį įspūdį paliko ir apsilankymas Olesiundo kalėjimo bibliotekoje. Įžengus į kalėjimo pastatą, stažuotės dalyviai buvo paprašyti palikti visus asmeninius daiktus bei pereiti apsaugos patikrą. Pastato viršutiniame aukšte įsikūrusi nedidelė, tačiau labai jauki biblioteka labiau priminė edukacinę ar laisvalaikio erdvę.
Knygų lentynų čia nedaug, tačiau leidiniai kaliniams pagal jų poreikius yra pristatomi iš viešosios Olesiundo bibliotekos. Bibliotekos veikla prisidėjo prie geresnės socialinės aplinkos kalėjime sukūrimo. Kaliniai noriai dalyvauja bibliotekos darbuotojų organizuojamose veiklose, domisi knygomis ir kultūra.
Ne ką mažiau įdomūs apsilankymai buvo ir Olesiundo bibliotekos padaliniuose – Skodje ir Moa bibliotekose. Skodje biblioteka – itin jauki, namus primenanti biblioteka. Čia svečius pasitiko bibliotekininke dirbanti lietuvė Laura Skirienė, kuri pristatė bibliotekos veiklą, papasakojo apie vykdomas iniciatyvas, stiprią savanorystės tradiciją Norvegijos bibliotekose bei išskirtinį bibliotekos modelį.
Skodje biblioteka turi kombinuotos bibliotekos statusą, nes veikia ir kaip viešoji, ir kaip mokyklos biblioteka. Kas antrą savaitę mokinių klasės turi suplanuotus 45 min. apsilankymus bibliotekoje, kurių metu išsirenka knygas, dalyvauja trumpoje edukacijoje. Tokie mokinių klasių apsilankymai yra įtraukti į mokinių pamokų tvarkaraštį.
Moa miesto biblioteka nustebino savo netradicine vieta. Ši biblioteka įsikūrusi šiuolaikiškame prekybos centre. Prieš įsikeliant į prekybos centrą, buvo svarstoma šį padalinį uždaryti dėl mažo lankomumo, tačiau persikėlus į naują erdvę lankomumas šoktelėjo daugiau nei 50 proc. Nors dėl mažesnių patalpų teko atsisakyti dalies dokumentų fondo, bibliotekoje įrengti žaismingi kampeliai vaikams ir jaukios skaitymo zonos suaugusiesiems, traukia žmones užsukti ir praleisti čia savo laisvalaikį.
Stažuotės metu bibliotekininkai taip pat susitiko su Møre og Romsdal apskrities bibliotekos atstovais, kurie pristatė Norvegijos bibliotekų sistemą bei regioninį bendradarbiavimo modelį.
Vizitas Norvegijos bibliotekose parodė, kad nors Lietuva ir Norvegija skiriasi kultūra bei mastu, bibliotekininkų tikslai yra tie patys – skatinti skaitymą, mokymąsi ir stiprinti bendruomeniškumą. Ši patirtis įkvėpė ir toliau kurti bibliotekas kaip atviras ir jaukias erdves, kuriose kiekvienas gali augti, mokytis, kurti ir jaustis laukiamas.
Stažuotę organizavo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“.