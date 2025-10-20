„URBO-NKL“ čempionate spindėjęs Justinas Ramanauskas sulaukė dar vieno šanso aukštesniame lygyje. 25-erių įžaidėjas paliko Vilkaviškio „Perlas Go“ ir persikėlė į Kėdainių „Nevėžį“.
194 cm ūgio kaunietis per per šešerias sužaistas „URBO-NKL“ rungtynes vidutiniškai mesdavo po 18,2 taško, atkovodavo po 4 kamuolius, išdalindavo po 4,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 16 efektyvumo balų.
„Nors buvau neilgai, šie keli mėnesiai Vilkaviškio „Perle“ buvo labai smagūs ir įsimintini, – atsisveikinimo žinutėje sakė atletas. – Noriu padėkoti klubui ir sirgaliams už suteiktą galimybę bei palaikymą.
Buvo vienas malonumas žaisti prieš geriausius fanus visoje lygoje. Linkiu sėkmės – neabejoju, kad komanda ir toliau džiugins pergalėmis.“
Ramanauskas Lietuvos krepšinio lygoje rungtyniavo praėjusiame sezone, kai gynė Utenos „Juventus“ ekipos garbę.
2024-2025 m. LKL sezone gynėjas fiksavo 2,3 taško, 1,3 atkovoto kamuolio ir 1,2 rezultatyvaus perdavimo rodiklius.
Naujame sezone Vilkaviškio klubas per 6 turus laimėjo 5 sykius ir su Kauno „Žalgiriu-2“ bei Kėdainių sporto centru dalinasi 1-3 vietas turnyrinėje lentelėje.