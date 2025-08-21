LFF II lygoje dar vieną pergalę iškovojo Marijampolės „Sūduva B“, per 19 turo rungtynes namie įveikusi Tauragės „Taurą B“ 4:2 (2:0).
Marijampoliečius 11 min. į priekį išvedė Julius Antanauskas, o 31 min. rezultatą padvigubino Adris Simonaitis.
Svečiai atsitiesė, kai 55 min. pasižymėjo Ričardas Beniušis, o 63 min. Romas Auškalnis ir išlygino rezultatą.
Pranašumą „Sūduva B“ susigrąžino pačioje rungtynių pabaigoje, nors 85 min. liko žaisti mažumoje.
Nepaisant to 87 min. Pijus Bičkauskas vėl išvedė Marijampolės komandą į priekį, o jau 94 min. tašką padėjo dar kartą pasižymėjęs A.Simonaitis.
Po šios pergalės 25 taškus savo sąskaitoje turinti „Sūduva B“ LFF II lygoje pakilo į 7 vietą.