„TOPsport“ remiamos Lietuvos futbolo A lygos 29 ture Marijampolės „Sūduva“ išvykoje 1:0 (1:0) nugalėjo Gargždų „Bangą“.
Marijampoliečiai į Gargždus atvyko be 4 svarbių žaidėjų – Sidy Sanokho, Henry Uzochukwu, Frankline’o Tangiri ir diskvalifikuoto Lucky Tomo, o vietą starto 11-tuke be įprastų jo narių gavo Nojus Lukšys. Taip pat į vartus sugrįžo Ignas Plūkas, pakeitęs pastaruoju metu nuolat žaidusį Giedrių Zenkevičių.
Jau pirmosiomis rungtynių minutėmis solo reidą smūgiu į varžovų vartų plotą užbaigė N. Lukšys, o kitoje aikštės pusėje pavojinga šeimininkų ataka baigėsi netiksliu smūgiu.
Kaip vėliau paaiškėjo, vienintelis rungtynių įvartis krito 14 min. Iš pradžių po N.Lukšio perdavimo atliktą Dariušo Stankevičiaus smūgį blokavo gynėjas, bet po to sekusią Kotos Sakurai ir Naurio Petkevičiaus kombinaciją lietuvis užbaigė taikliu smūgiu.
Gerą galimybę padvigubinti skirtumą pirmajame kėlinyje turėjo krašto gynėjo pozicijoje šį kartą žaidęs Steve’as Lawsonas, bet „Banga“ sugebėjo apsiginti.
Antrajame kėlinyje „Sūduva“ daugiau dėmesio skyrė sau naudingo rezultato išsaugojimui, o gargždiškiams pralaužti svečių gynybos nepavyko. Jų smūgiams stigo tikslumo arba patikimai savo darbą atliko I. Plūkas.
Marijampolės ekipa šį sezoną laimėjo visas 4 su „Banga“ žaistas rungtynes.
Po 28 rungtynių „Sūduva“ savo sąskaitoje turi 49 taškus ir toliau užima 3 vietą. Kitas rungtynes marijampoliečiai žais rugsėjo 24 d. 19 val. išvykoje su „Kauno Žalgiriu“. Tai bus iš vasaros atkelta 24 turo dvikova.